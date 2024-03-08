2024亞洲日舞影展續留台灣 徵件至5/31止

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（中央社記者王心妤台北8日電）2024亞洲日舞影展將於8月25日登場，今年將續留台灣舉行，徵件時間至5月31日。日舞影展總監歐仁赫南德茲表示，去年的亞洲日舞影展短片競賽展現多樣故事性，很期待今年的作品。

今年邁入第40週年的日舞影展（Sundance Film Festival）是不少好萊塢導演的孵育搖籃，像是「奧本海默」導演諾蘭（Christopher Nolan）早期也曾以「記憶拼圖」獲得日舞影展肯定。

日舞協會執行長維森特（Joana Vicente）表示，亞洲日舞影展去年在台灣舉辦留下基礎，今年重返台北將會有5天的電影播映、講座等活動。

日舞影展總監暨節目負責人歐仁赫南德茲 （Eugene Hernandez）表示，亞洲日舞影展去年在台灣的短片競賽展現多樣故事性，期待台灣影人今年的精彩故事。

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「孤味」導演許承傑也說，日舞影展有別於好萊塢作品，更專注挑選好的故事，是美國獨立電影的精神象徵，許多優秀作品從此發跡並發展成家喻戶曉的長片，「如果你手上有一個絕佳的劇情短片，日舞國際短片競賽是最好的機會。」

2024亞洲日舞影展即日起徵件至5月31日止，限年滿18歲的台灣公民和在台居住的外籍人士參賽，報名導演必須持有台灣護照或外僑居留證，內容主題不限，作品需在2023年1月1日或之後完成，且影片長度介於3到15分鐘。（編輯：龍柏安）1130308