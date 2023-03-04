台灣影人赴好萊塢交流 學到「說故事的勇氣」

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）包括導演、編劇共15名通過甄選的台灣影視工作者近日赴洛杉磯進行交流計畫。一名編劇受訪分享，在好萊塢競爭環境下看到「說故事的勇氣」。

文化部駐洛杉磯台灣書院推動的「影視人才駐村交流計畫」近日成行。15名台灣電影工作者2月26日抵達洛杉磯，一連5天與好萊塢電影工作者進行交流、參訪製片廠與串流平台總部。

交流計畫前面3天，這群台灣電影人參加「獨立精神電影獎」主辦單位「獨立影片」（Film Independent）舉行的工作坊。後面2天在洛杉磯當地台灣影人的牽線下，參觀製片廠、串流平台Netflix總部和幾個設備器材公司。

翔聲國際內容長、編劇童一寧受訪表示，她在工作坊學到，好萊塢專業的製片人提案時，充滿了表現自己的勇氣，這跟台灣習慣的方式很不一樣，讓她反思「原來可以用另外一種方式勇於表現自己的故事」。

導演柯泓志說，透過這次活動，接觸到許多在好萊塢打滾多年的製片人、編劇。他看到在這個環境下的影視工作人員，如何面對激烈的競爭，「好萊塢是扎扎實實的商業場，老美提案都很直接，不像台灣比較溫良恭儉讓，害羞表現自己」。

金馬獎得主、大慕影藝劇本總監蔡宗翰表示，此行印象最深刻的是美國電影圈重視溝通，強調團隊互動，透過溝通產生新的火花。舉例來說，當導演能把電影核心概念與想法表達清楚時，演員、工作團隊較容易進入狀況，也能加入自己的想法討論。

洛杉磯台灣書院主任簡德源表示，每個台灣電影人都帶著自己的作品到美國，與好萊塢本地的資深電影工作者交流，在工作坊的討論課程當中，學習如何提出簡報、找資金、參加影展等，有助台灣電影界未來與美國市場更強的連結。

以音效技術在洛杉磯創業的吳采頤（Iris Wu）今年獲選進入奧斯卡主辦單位美國影藝學院的科學技術獎（Scientific and Technical Awards）委員會，在這場活動中以地主身分接待台灣影人，牽線讓台灣影人與在美國當地專業人士交流。

吳采頤說，在好萊塢無論是日本、韓國的電影人都很團結，希望藉著這樣的交流活動，讓在台灣的影人與在美工作的台灣人互相認識，凝聚成一股更大的力量，向世界說台灣的故事。

奧斯卡科學技術獎得主馬萬鈞參與了吳采頤主持的台美影人交流之夜。據他瞭解，吳采頤是第一位進入奧斯卡科學技術委員會的台灣人，這樣的經驗非常寶貴，相信能夠擴大台灣在美國電影產業的影響力。（編輯：周永捷）1120304

以音效技術在美國好萊塢創業的吳采頤（圖）3日接待台灣15名影視專業人員，她期待加強台美的電影工作人員交流，凝聚成一股力量，向世界說台灣的故事。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年3月4日

吳采頤（左）是第一個獲選進入奧斯卡科學技術委員會的台灣人。這個委員會主要審核對電影業界有深遠影響的科學技術，2019年台灣工程師馬萬鈞曾經獲獎。（吳采頤提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年3月4日

文化部駐洛杉磯台灣書院主辦，台灣電影人赴美參加「獨立精神電影獎」主辦單位「獨立影片」（Film Independent）舉行的工作坊，交流電影產業經驗。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 112年3月4日