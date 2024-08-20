奧斯卡入圍導演王湘聖登亞洲日舞 盼能回台拍片

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（中央社記者王心妤台北20日電）亞洲日舞影展今天舉辦記者會，曾以「奶奶跟外婆」角逐奧斯卡獎最佳紀錄短片的台裔美籍導演王湘聖帶著新片「弟弟」參展，他回憶，兒時都會回台灣過暑假，而回台拍片是夢想。

日舞協會節目總監金約坦妮（Kim Yutani）、台灣主辦單位G2Go Entertainment創辦人吳采頤、台裔美籍導演王湘聖、短片競賽客座評審吳可熙，以及參展影片導演今天都出席記者會。

吳采頤今天介紹影展的大師論壇，並特別提及音效大師杜篤之以及曾獲奧斯卡獎的音效大師斯基普里夫賽（Skip Lievsay）的講座，期待東方跟西方的音效大師能奉獻經驗。

王湘聖會後受訪表示，小時候每年暑假回台灣，當時在舅舅家看了許多電影，這也是他愛上電影的啟蒙關鍵之一，而這次回台灣雖然不會回高雄，但高雄的家人都會北上看電影。

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「弟弟」是部半自傳電影，王湘聖表示，片中父母跟孩子的世代關係，跟移民家庭有很大關係，「這不只是私人的故事，也是移民第2代孩子會遇到的問題，電影放映後，很多人都有共鳴。」他將家人故事拍成影片後獲得好評，他也笑說，有朋友自薦想當下部作品的主角。

吳可熙受訪表示，此次作品類型很多元，也有許多作品切入角度特別，收穫滿滿。她也說，接下來還有跟導演趙德胤共同創作的英文劇本，預計將邀請美國劇組來台灣拍片。（編輯：張雅淨）1130820

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