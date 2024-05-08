國家交響樂團攜手林品任 帶來兩座音樂聖母峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北8日電）NSO國家交響樂團將舉行「琴戀．王子」音樂會，邀請小提琴家林品任合作貝多芬「小提琴協奏曲」，加上壓軸作曲家巴爾托克為芭蕾所寫的「木偶王子」，一場演出將帶著樂迷攀登兩座音樂聖母峰。

挾歐巡成功氣勢而來，NSO國家交響樂團這週將在台北國家音樂廳舉行音樂會，林品任今天在記者會上表示，貝多芬「小提琴協奏曲」可以說是音樂界的「聖母峰」，技巧之外更要有人生歷練，「樂曲一開場，得單獨站在台上5分鐘等待樂團壯麗的序奏結束，那5分鐘我已經很習慣靜靜聆聽。」

林品任表示，希望大家來聽這首協奏曲時，可以聽出每個音樂家個人的風格，「因為這首樂曲一如明鏡，可以映照每個音樂家的性格。」

客席指揮漢斯‧葛拉夫（Hans Graf）第3次與NSO合作，他表示匈牙利作曲家巴爾托克（Béla Bartók）的「木偶王子」是這場音樂會另一座「聖母峰」，「我相信一定很多人沒有聽過這首樂曲，這首樂曲跟史特拉汶斯基的『火鳥』齊名，至今依舊前衛。」這部作品共有「七支舞」，音樂會上將會透過投影幕呈現各段落的劇情概要。

葛拉夫表示，另一首俄羅斯作曲家李亞朵夫（Anatoly Lyadov）的「奇奇魔拉」描述小精靈，整首音樂充滿想像力，「如果李亞朵夫創作時可以更積極些，酒可以不要喝那麼多，一定還會有更多精采的作品。」

漢斯．葛拉夫是當今最受尊敬的音樂家之一，過去師從傑利畢達克和楊頌斯學習指揮，現在是薩爾茲堡莫札特大學管絃樂指揮名譽教授，現在是新加坡交響樂團音樂總監。他表示雖然都是亞洲樂團，但是NSO相對來說更加開放，疫情後也恢復國際巡演，很令人期待。

NSO「琴戀．王子」音樂會將於5月10日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1130508