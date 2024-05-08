美撤銷部分企業對華為晶片出口許可 中：堅定維權

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（中央社台北8日電）美國商務部7日宣布已撤銷部分企業對華為的出口許可，涉及晶片等產品。中國商務部今晚回應，美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」等承諾，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的「正當權益」。

中國商務部晚間以層級較高的不具名發言人名義發表聲明，指美方「泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施」，針對特定中國企業一再採取「無理制裁打壓措施」，中方對此堅決反對。

聲明宣稱，美方限制純民用消費晶片產品對中國出口，對特定中國企業實施斷供，這是「典型的經濟脅迫做法」，不僅違背世貿組織（WTO）規則，也嚴重損害美國企業利益。

這項聲明聲稱，美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鉤」、「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

路透社報導，美國商務部7日透過聲明表示，「我們撤銷了部分對華為出口的許可」，但不願說明是哪些企業。據信這些出口許可涉及晶片類的產品。

報導指出，據知情人士透露，部分企業今天接獲通知，指他們的出口許可被撤銷且立即生效。

華盛頓郵報引述3名知情人士說法，指上述措施將限制英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）售予華為晶片，以用於智慧型手機和筆電。對此，英特爾不予置評，高通則未立即回覆置評請求。（編輯：邱國強）1130508