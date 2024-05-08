乘客遭公車門夾住拖行 中市交通局依規處分業者

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（中央社記者蘇木春台中8日電）許姓男大生昨天搭乘台中客運243路公車要上車時，突遭車門夾住包包與手拖行數公尺，幸駕駛立即停下未造成受傷；台中市交通局今天表示，已依規處分台中客運公司並要求加強教育訓練。

許姓男大生今天向媒體投訴表示，他7日晚間7時49分要搭乘台中客運243路，預計晚間7時50分自台中市霧峰區亞洲大學發車的台中客運公車，不料他要上車時，車輛突然提前發車，致使他的手與包包當場被車門夾住，並讓公車拖離了2至3公尺。

男大生表示，雖然公車駕駛發現後，有開門讓他上車，但對方知道他被公車夾住拖行，卻都未向他道歉。

台中市政府交通局今天表示，已要求台中客運公司調閱案發班次行車監控影像確認，初步了解起因是駕駛員發車時，並未待車門完全關閉即起步，導致夾到乘客物品且拖行。

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交通局指出，已依規處分台中客運公司，並要求加強教育訓練外，亦應重新調校車上設備時間，避免駕駛與乘客認知的時間有落差，以維護行車安全及民眾乘車權益。

台中客運協理陳旗清告訴中央社記者，經了解事發當時，該名乘客見公車車門即將關閉，以包包阻擋車門關閉造成夾住拖行，駕駛發現後立即停車並讓乘客上車，駕駛未待車門關閉即開動不符規定，將加強相關教育訓練。（編輯：謝雅竹）1130508