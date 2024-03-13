民團齊聲籲儘速通過海保法 以保育為本為海洋撐腰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院內政委員會13、14日排審「海洋保育法」草案，多個環團代表及漁民今天齊聲呼籲，立法院儘速通過海洋保育法。環團指出，盼立委以保育為本，共同合作完成海保法審議，為海洋保育撐腰。

綠色和平、雲林縣近沿海作業漁船協進會、台灣蠻野心足生態協會、台灣環境資訊協會、環境正義基金會、環境法律人協會等團體，今天在立法院舉行記者會，呼籲立法院儘速三讀通過海洋保育法。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，台灣海洋資源豐沛，但自然優勢正迅速消失，並面臨漁業資源枯竭、觀光資源衰退、生物多樣性消失等3大問題，期待朝野立委接下來能攜手合作，加速審查進度，在本會期三讀通過海洋保育法，用行動守護珍貴的海洋資源。

環境正義基金會專案主任葉于瑄表示，海洋扮演調節氣候的關鍵角色，但氣候不斷惡化傷害海洋生態系，若沒有海洋保育法，台灣將缺少有效工具，屆時無法強化包含碳匯在內的重要生態系服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境資訊協會議題中心主任陳姿蓉表示，海保法延宕多年，行政院終在新國會新會期送出政院版草案，立法院內政委員會於今天開始審議，呼籲朝野立委以保育為本，加速審查海保法，為海洋保育撐腰。

蠻野心足生態協會研究專員施仲平表示，目前的「海洋保護區」仍散落在各機關管轄，並非以「保育海洋生態」為出發，因此海洋保育主管機關亟需整合各種規範的上位法規，很高興立法院排審海洋保育法草案，期待立法程序一切順利。（編輯：張均懋）1130313