海保法擇期再審 綠色和平籲勿因政治對立推遲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）立法院內政委員會原訂今天進行海洋保育法草案逐條審查，但因程序問題決定擇期再審。綠色和平呼籲朝野立委以海洋永續為念，加速審議海保法，莫因政治對立被推遲擱置。

綠色和平今天發布新聞稿表示，目前待立法院審查的海保法草案已逾10個，多數版本除保障利害關係人參與審議的權利，也提供其自主劃設海洋庇護區的權限；沒有海保法，各界根本沒法溝通。

綠色和平海洋專案主任李于彤表示，海洋保育法中分級管理的制度設計，正是希望在海洋生態永續的核心概念下，保障漁民、觀光業與原民傳統漁撈活動的需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李于彤指出，朝野立委如真欲保障漁民與原住民權益，實該加速審查海洋保育法，讓漁民與原住民能有實質法律權利參與海洋資源的分配與管理，並透過法律守護岌岌可危的海洋生態。

李于彤說，綠色和平多次透過調查與報告，揭露台灣海洋現正面臨漁業資源衰退、觀光資源枯竭、生物多樣性消失等三大威脅；呼籲朝野立委以海洋永續為念，加速審議海保法，為新國會樹立典範，莫讓這部攸關台灣海洋未來的基礎法律，因政治對立被推遲擱置。（編輯：管中維）1130328