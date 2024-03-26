碳費第2次審議共識 盼討論2030年前各階段費率

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部今天召開第2次碳費費率審議會，雖未決定碳費費率，但已有共識，期望能在審議會中討論從起徵至2030年間，分階段調整的一般、優惠費率，供產業界有所依循。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴接受媒體聯訪時表示，這次會議歷時約3小時，全部21名委員，今天共19名委員出席，最大的共識為費率採分階段調整，希望在審議會能討論出來到2030年間一般、優惠費率的價格，供產業界有所依循。

黃偉鳴表示，本次會議環境部雖提供各國碳定價的數字，但多數委員認為相關數字並不能代表實質內容，認為應了解背後的產業結構，因此環境部下次會提供鄰近國家如日本、新加坡等的作法，讓委員判斷。

黃偉鳴舉例，如開始徵收碳費後，國內產品可能會有改用進口產品替代的問題；而各國也有配套，如果只注意到價格，但原來實施的制度並不是如此，因此不能類比。

此外，黃偉鳴提到，不同國家的產業、能源結構等均不相同，委員也希望除了量化的計算，也要有質化的評估，強調「要用科學的方法來討論價格」，希望給的資訊愈完整愈好；光是在討論國外碳定價就花了約1小時。

黃偉鳴進一步說明，很多國家，不論是施行碳費或碳稅制度，都有過渡調整機制，委員也認為環境部應提出較為確定的法律架構，才能進一步討論；因此諸如「碳費收費對象指定減量目標」、「碳費自主減量計畫審核辦法」、「碳費收費辦法（含收費對象）」等尚未預告的草案，委員希望能在預告後才能有所本、更能聚焦。

黃偉鳴指出，本次會議中也有報告希望進行消費者物價指數（CPI）來進行評估，也有委員提出，目前預計的徵收對象中，大部分有相對應的揭露資訊，也希望能納入比較，如獲利、碳排等；CPI算是總體影響，各別個體衝擊可以由財報、永續報告書等來評估。

由於環境部過去不斷表態，今年第1季就能公布費率，黃偉鳴強調，委員們認為從起徵一直到2030年有長期的藍圖，才會是比較好的作法；目前未能評估何時碳費費率能出爐，但仍希望在2025年正式依今年的排碳量來收費。（編輯：陳政偉）1130326