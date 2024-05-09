電子股平盤整理 台股上下震盪逾百點
2024/5/9 11:02
（中央社記者張建中台北9日電）台股今天走勢震盪，盤中最高達20754.61點，最低下探20624.92點，上下震盪逾100點。電子類股指數在平盤附近震盪整理，航運類股指數勁揚逾2%，表現相對強勢。
至10時57分，台股加權指數為20628.81點，下跌71.7點，成交值新台幣2505.56億元。
鴻海股價延續強勁走勢，盤中達175元，上漲5.5元，續創波段新高，不過台積電、信驊及世芯-KY等股價走跌，影響整體電子類股指數在平盤附近震盪整理。
傳統產業股漲跌互見，航運類股指數上漲逾2%，表現相對強勢，玻璃類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。機電與電纜類股表現相對弱勢，類股指數同步下挫逾1%。（編輯：楊蘭軒）1130509
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