民眾黨519集會 柯文哲籲藍綠齊上街展現草根決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北9日電）民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，民眾黨主席柯文哲今天表示，新政府應實現司法、媒體及憲政改革，他呼籲當天認同改革的朋友不分藍綠一起站上街頭，展現草根與行動的決心，讓改革真正上路。

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。柯文哲今天偕民眾黨立委與黨公職在監察院大門前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會。

柯文哲表示，5月20日總統蔡英文卸任，賴清德上任總統，民進黨將進入第3個任期，作為國民以及2024總統大選的競爭者，還是要給賴清德祝福，但要提醒賴清德，面對通膨、高房價、能源等問題，台灣淨零轉型的步伐太慢，加上國家主權與安全議題，賴清德應當有超越政黨的智慧和高度，台灣才能夠真正落實民主與自由。

柯文哲表示，民進黨曾經答應要「謙卑、謙卑、再謙卑」，民進黨也曾經主張政黨和解、團結未來，更聽過民進黨訴求不分黨派、用人唯才，但是8年過去，這些訴求都跳票，新國會成立至今只看到衝突對立，新內閣名單更是民進黨派系產物，看不到對國家未來願景的規劃。

柯文哲表示，民進黨靠著編織希望願景工程起家，但8年過去，「他們從穿布鞋變成穿皮鞋，但是穿草鞋的人民還是穿草鞋」，曾經主張的憲政改革、廢考監、國會改革、媒體改革卻都原地踏步。

柯文哲表示，民進黨不能永遠告訴大家「還在路上」，民眾黨不反對希望快樂願景，但反對詐騙和跳票，民眾黨將在19日舉行集會，請所有支持跟認同改革的朋友，不分民進黨還是國民黨，大家一起站上街頭，在民進黨中央黨部前面，展現草根與行動的決心，讓改革真正上路。

有關外界質疑民眾黨辦519集會是要轉移近來柯文哲3大案焦點，柯文哲對此表示，關於3大案，他會透過專訪逐一回答，但他認為外界打他1個多月，也打不出什麼名堂。

至於為何今天要挑在監察院前公布集會訴求，柯文哲笑稱，他當年是被監察院彈劾才選上台北市長，但廢考監兩院過去是民進黨主張，2024大選時國民黨也贊成，因此從監察院作為起點，從民進黨曾答應的改革做起。（編輯：郭無患）1130509

民眾黨主席柯文哲9日上午在監察院前出席「第3波民主改革 519草根行動啟動」記者會，會中號召眾人519一起上街頭，以堅定行動向執政者傳達即刻改革的決心。中央社記者鄭清元攝 113年5月9日