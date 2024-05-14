檢舉台智光案卻反被調查 柯文哲：這太好笑了

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（中央社記者陳俊華台北14日電）民眾黨主席柯文哲今天說，台智光案他是檢舉人，現在卻變他被調查，「這太好笑了」。至於第一果菜市場減項發包，他表示，細節都在議會討論過，怎麼現在議員才跳出說有問題，並對攤商喊話要向議員抗議。

針對「三大案」爭議，柯文哲昨天起一連三天，在YouTube節目「柯P揪時在」中親上火線，昨天先說明北士科設定地上權案後，今天回應台智光案，15日將對京華城改建案釋疑。

談到台智光案，柯文哲表示，他是檢舉人，檢舉這些貪污，「怎麼現在我在被調查？這太好笑了」。前台北市長郝龍斌任內與台智光簽的約有25年，各機關需要用網路時，台智光有優先權，他多次想解約，雖找多家律師事務所都無能為力。

郝龍斌質疑柯文哲任內簽訂的子約費率超過母約。柯文哲說，網路傳輸費用有基本傳輸費用，但它不是決定價格的唯一因素，包括即時保修、影音備份要求、資訊安全，這些加上去都會影響價格。

柯文哲指出，費率都是他定的，但為什麼他的預算是新台幣4.6億元，台北市長蔣萬安卻是5.5億元；當年時任警察局長楊源明就受到壓力，每天被議員修理，因此他才到台北市警察局，親自主持專家會議。

柯文哲也說，2M能解決的事為何要用3M，台智光收買議員，加條但書如果要用2M就只能採購100萬畫素的監視攝影機，但因機器早已停產，導致所有傳輸都要用3M，因此警用監視器預算才從4.6億元增加到5.5億元。

對於國民黨台北市議員鍾小平指控，第一果菜市場減項發包，是柯文哲與中華工程官商勾結。柯文哲說，這些細節都在市議會討論過，怎麼現在議員才跳出說有問題，並向攤商喊話，「花了這麼大的力氣改建市場，現在有人在汙衊我們，請大家去跟他抗議」。

柯文哲表示，明知事實不是這樣，但為了要抹黑而抹黑，最嚴重的後果，是打擊公務員士氣。（編輯：林興盟）1130514