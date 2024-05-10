台智光發文拒解子約 北市府：若提訴訟會因應

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（中央社記者劉建邦台北10日電）北市府收到台智光回文指按約專案費率支付新台幣2100元，如未付全額，將以週年利率5%計算遲延利息，拒解子約。法務局今說 ，將依約支付1761元，若台智光提訴訟，依程序因應。

台智光案爭議未止，台北市政府5月2日邀台智光公司開會討論終止警察局子約，但台智光未派員出席。北市府當時表示，不再支付子約原費用，回歸TGSN費率3M以每月1761元計價。

北市府今天指出，5月2日台智光未派員出席會議，當天就收到函文，內容主張「本公司重申並嚴正否認有就協議書給付他人不法傭金、回扣、賄絡或其他不正利益情形，在經本件相關之刑事案件或民事案件判決確定前，難認貴局現階段已合法終止，本公司依約自無配合辦理終止後續程序之義務」。

此外，函文提及「今年3月8日北市府已核定3M傳輸費率為2100元，應按照此費率依約定期限給付費用，如拒不給付或未給付全額，將依民法規定按週年利率百分之五方式計算遲延利息。」依函文台智光拒絕解子約。

對此，台北市法務局長連堂凱提供文字回應，相關爭議會進入契約救濟程序，台智光基於契約義務，仍需依善良管理人注意義務提供服務，維持警局監視器傳訊品質，市府將依法辦理，並堅持立場。

他說，市府後續3M監視器傳輸費將依TGSN費率支付1761元，若台智光提訴訟，會依程序因應。

台北市長蔣萬安上午至議會專案報告時被媒體堵訪時表示，捍衛市民權益立場非常堅定決不動搖，決不接受台智光說法，接下來一切依合約規定，且4月8日已終止合約，此立場不會動搖及改變。

法務局先前指出，警察局於4月8日起發文給台智光終止子約，台智光5月2日未派員出席終止子約會議，警局不再支付子約原本費用，回歸政府網際服務網（TGSN）費率3M以每月1761元計價。台智光若不服，可循民事訴訟、仲裁或調解，將視台智光後續回應決定相關作為。（編輯：方沛清）1130510

台北市政府收到台智光回文，內容主張「本公司重申並嚴正否認有就協議書給付他人不法傭金、回扣、賄絡或其他不正利益情形，在經本件相關之刑事案件或民事案件判決確定前，難認貴局現階段已合法終止，本公司依約自無配合辦理終止後續程序之義務」。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 113年5月10日