美海西艦通過台灣海峽 共軍稱全程跟監警戒

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（中央社台北9日電）美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦8日例行性通過台灣海峽。共軍東部戰區表示對美艦全程跟監警戒，戰區部隊保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍8日表示，第七艦隊所屬勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦（USS Halsey DDG 97）例行性通過台灣海峽。

對此，據光明網等陸媒報導，共軍東部戰區新聞發言人李熹表示，「5月8日，美『哈爾西』號導彈驅逐艦（海西艦）過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置」。

李熹並說，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

外電引述美國海軍新聞稿指出，海西艦航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，所通過的水道不屬於任何沿岸國家領海。

美國海軍並提到，海西艦通過台灣海峽展現出美國致力於維護所有國家航行自由的原則，國際社會任何成員都不應該因恫嚇或脅迫而放棄自身的權利和自由。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1130509