環團赴經濟部抗議晶鼎焚化爐興建案 籲盡速終止契約

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（中央社記者劉千綾台北9日電）彰濱產業園區計劃興建焚化廠爭議不斷，環團今天將1萬2000份反晶鼎焚化爐連署書遞交給經濟部。環團表示，晶鼎違法違約，卻提出不可抗力因素，不想解約、甚至要求賠償，呼籲經濟部盡速終止契約，否則不排除520後再發動抗議。

彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，彰化縣環境保護聯盟等環保團體今天上午在經濟部前召開記者會，將1萬2000份反晶鼎焚化爐連署拼貼成連署牆，以行動劇方式用紅漆寫上「反晶鼎焚化爐」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，晶鼎焚化爐去年3月29日違反環評法，遭開罰新台幣30萬元，並要求拆除違建；今年3月14日舉辦環評動工前公開說明會，則被環境部認定會場管理、人員意見發言處理等有瑕疵，應再另行辦理公開說明會。

施月英說，晶鼎焚化爐違法又違約，彰化縣民也都不希望焚化爐進駐，但廠商提出不可抗力因素，並不想終止合約、還要求賠償。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師指出，晶鼎公司主張公開說明會有民眾抗爭，為不可歸責情形，但環境部認定晶鼎會場管理和程序有相當瑕疵，由此可知應歸責於晶鼎；考量晶鼎違法動工、說明會遭黑衣人占滿而未如期召開等事由，且進度落後已構成重大違約，呼籲經濟部立即終止契約。

彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，彰化已經有9座焚化爐，空汙情況嚴重，肺腺癌發生率是全國第1，希望經濟部長王美花520之前可以有所回應，不要將此案拖到下一任部長郭智輝，否則不排除520後號召彰化人到經濟部抗爭。

記者會後，經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬出面，收下環團遞交的連署書，並表示將以新聞稿回應。（編輯：翟思嘉）1130509