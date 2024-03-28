晶鼎彰濱焚化爐說明會 環境部：程序有瑕疵須重辦

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（中央社記者張雄風台北28日電）晶鼎公司規劃在彰濱工業區鹿港區設焚化爐，日前召開說明會，環境部環境管理署今天表示，公開說明會的會場管理、人員意見發言處理等程序有相當瑕疵，請晶鼎公司應再另行辦理公開說明會。

為解決事業廢棄物處理設施量能不足及污泥去化問題，經濟部產業發展署以BOT模式交晶鼎綠能科技公司開發，於彰濱工業區鹿港區興建焚化爐處理事業廢棄物，全案在2022年3月通過環評。

環境管理署今天發布新聞稿表示，晶鼎BOT案為列管的環評開發案件，於去年3月29日環評監督時發現該案有違反環評法情事，並已依規定處分新台幣30萬元，目前晶鼎公司已自行拆除違規建築部分。

而在14日所辦理的公開說明會，環管署檢視各方所提資料後，認為會場管理、人員意見發言處理等等項目有所瑕疵，未能達「環境影響評估公開說明會作業要點」的精神與規定，應再另行辦理公開說明會；如晶鼎公司後續未依法踐行環評程序逕自進行施工作業，將依法處分。

環管署強調，公開說明會只是晶鼎BOT案眾多程序之一，晶鼎公司後續仍需依法規要求取得各機關許可，完備程序後才可再續行開發作業，其開工也應依環評法相關規定，於施工前30天通知主管機關及目的事業主管機關，並於施工前辦理公開說明會，並持續強化落實地方溝通機制，緩解民眾疑慮以完善企業社會責任。

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彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英告訴中央社記者，很開心聽到這個好消息，14日的說明會後讓在地的居民都承受相當大的壓力，不要再讓彰化的鄉親「夜長夢多」；還是希望中央「硬起來」。

施月英表示，總統府秘書長林佳龍在鹿港新祖宮參訪時就公開表示，焚化爐確定不會蓋了，彰化縣政府也早已表達不支持興建的態度，中央不應再將壓力推給地方，請經濟部直接撤銷開發許可。（編輯：陳政偉）1130328