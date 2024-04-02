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森林經營計算碳匯 環境部12日審查方法學

2024/4/2 17:31
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（中央社記者張雄風台北2日電）環境部今天表示，將於12日召開森林經營碳匯方法學首次專案小組會議，小組會議以2次為原則，接著再送審議會（大會）審查；至於是否有望在上半年完成審查，則尊重委員審查。

環境部氣候變遷署預計12日將針對農業部所提出「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案召開第1次專案小組審查會議。根據農業部資料，專案活動每年溫室氣體減量/移除量小於或等於2萬公噸二氧化碳當量。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，原本「森林經營碳匯專案活動」的碳匯方法學有農業部版本及國際氣候發展智庫學會版本，但氣候智庫日前以調整為由撤案，因此這次僅審查農業部版本。

黃偉鳴說，方法學的審查程序與環評審查類似，會有專案小組及大會，目前是希望專案小組審查以2次為原則，但實際仍要視委員要求及農業部回覆情況而定；環境部溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會平均每個月會召開1次，若小組審查通過、補件完成後就盡速安排。

至於是否有望在上半年完成審查，黃偉鳴表示，尊重委員審查，不好預估通過時間。

根據環境部資料，目前國內自然碳匯方法學僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項，若森林經營審查順利，有望近期再新增1項自然碳匯方法學。

環境部現已預告「森林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案、「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案，「改進農業土地管理方法學」溫室氣體減量方法草案等，仍待審查完備後才能施行。（編輯：管中維）1130402

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