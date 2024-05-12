烏克蘭邊境重鎮遭俄軍轟炸 數千人撤離

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯持續跨境攻擊烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）邊境重鎮沃爾臣斯克，數千民眾已從該州邊境地區撤離。

法新社報導，俄羅斯10日起跨境突襲烏克蘭東北部哈爾科夫州，俄軍近2年前曾在該州被擊退，如今在當地取得小幅進展，於昨天聲稱占領了該州5座邊境村莊。

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天在社群媒體發文寫道，自俄軍對該州發動攻擊以來，當地「總共有4073人被撤離」。

法新社人員今天目擊到，一群民眾已從該州邊境城鎮沃爾臣斯克（Vovchansk）周遭撒離，其中多數是老年人。

另一方面，俄羅斯國防部今天指稱，俄軍已再攻占該州4座村莊。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130512