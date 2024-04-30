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烏克蘭東北部哈爾科夫遭俄軍攻擊 釀2死6傷

2024/4/30 20:21
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，俄羅斯今天對哈爾科夫的攻擊共造成2人死亡、6人受傷。

法新社報導，哈爾科夫位於俄國邊境附近，是烏國第2大城。在俄軍狂轟猛炸下，當地的局勢一直在惡化。

西涅古波夫說：「根據初步資訊，在針對哈爾科夫的攻擊中，有2人喪生、6人受傷。」

他稍早說，俄羅斯「利用導引航空炸彈攻擊哈爾科夫」。

哈爾科夫的戰前人口多達140萬人。2022年2月俄羅斯全面入侵後不久，當地幾乎全面淪陷。

另一方面，烏國官員說，俄羅斯昨天發射飛彈攻擊烏國港口城市敖德薩（Odesa），死亡人數今天上升到5人，因為有1人到院後不治身亡。

敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）在社群媒體上說：「不幸的是，昨天俄羅斯飛彈攻擊敖德薩的受害者增至5人。」

他說，1名1960年出生的男子在醫院逝世後，死亡人數上升。

基佩爾說，目前仍有23名傷者在醫院接受治療。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130430

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