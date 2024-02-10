更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況
首頁 / 國際

俄軍無人機襲烏克蘭哈爾科夫加油站 導致7人喪命

2024/2/10 15:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天表示，俄羅斯出動無人機襲擊州府哈爾科夫市一間加油站造成7人喪生，其中包括3名孩童。

法新社報導，西涅古波夫於通訊軟體Telegram發文指出：「敵軍攻擊哈爾科夫造成的死亡人數，很不幸已增至7人。」

西涅古波夫提到：「其中有3位孩童，年齡分別有7歲、4歲，以及約6個月大的嬰兒。」

哈爾科夫市市長泰芮可夫（Igor Terekhov）稍早說道，這次的無人機攻勢波及到附近民房，迫使至少50人撤離。

泰芮可夫表示：「敵軍的見證者無人機（Shahed）擊中一間加油站，導致汽油燃燒外溢，燒到14棟私人民宅。」

他還說，火勢延燒的範圍相當廣闊。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130210

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#無人機
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.238