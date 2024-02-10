俄軍無人機襲烏克蘭哈爾科夫加油站 導致7人喪命

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天表示，俄羅斯出動無人機襲擊州府哈爾科夫市一間加油站造成7人喪生，其中包括3名孩童。

法新社報導，西涅古波夫於通訊軟體Telegram發文指出：「敵軍攻擊哈爾科夫造成的死亡人數，很不幸已增至7人。」

西涅古波夫提到：「其中有3位孩童，年齡分別有7歲、4歲，以及約6個月大的嬰兒。」

哈爾科夫市市長泰芮可夫（Igor Terekhov）稍早說道，這次的無人機攻勢波及到附近民房，迫使至少50人撤離。

泰芮可夫表示：「敵軍的見證者無人機（Shahed）擊中一間加油站，導致汽油燃燒外溢，燒到14棟私人民宅。」

他還說，火勢延燒的範圍相當廣闊。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130210