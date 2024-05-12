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韓國發呆大賽10週年 速滑選手郭潤起奪第3

2024/5/12 22:05（5/12 22:27 更新）
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發呆大賽12日下午在韓國首爾盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，吸引大批人潮圍觀。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年5月12日
發呆大賽12日下午在韓國首爾盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，吸引大批人潮圍觀。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年5月12日
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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）2014年開辦至今滿10年的韓國發呆大賽今天在首爾舉行，韓國知名短道速滑選手郭潤起也與隊友一同參戰，可惜因聽到結束鐘聲就反射性以為要起跑而心跳加速，最終只拿下第3名。

一年一度的發呆大賽今天下午在首爾市內的盤浦漢江公園潛水橋邊舉行，從預選中以35比1競爭率中脫穎而出的80隊參賽者，必須在90分鐘內心如止水地發呆，不能看手機、不能聊天說笑、也不能睡著。

這項新奇賽事每年都吸引大批民眾報名，其中不乏韓國大眾熟知的人物，例如2017年奪冠的歌手Crush，以及去年奪冠的演員鄭盛寅。曾代表韓國出戰冬奧會等國際賽事的短道速滑選手郭潤起今年也赫然在列。

與隊友一同參賽的郭潤起向媒體表示，他參加過大大小小的比賽，甚至奧運都已挑戰過5次，一直必須與人競爭的生活讓他感到很想休息，「覺得至少（比賽）這段時間可以完全放鬆，就來參加了」。

可惜的是，他最後仍敗給了「職業反射」。「一般聽到鐘響就代表要出發，或比賽已到最後一圈，所以在比賽最後鐘響的時候，心臟忍不住砰砰直跳」，沒能實現原本奪冠的目標，最終拿下第3名。

發呆大賽是先由現場觀眾根據選手造型及參賽動機投票，最高票的10組參賽者中心跳數最為平穩者勝出。今年拿下冠軍的是自由主播兼主持人權素雅（音譯），她笑說自己平常就很會發呆，原本擔心造型不夠吸引人，最終能獲得第1名非常開心。（編輯：韋樞）1130512

韓國發呆大賽參賽者必須在90分鐘內心如止水地發呆，由現場觀眾根據選手造型、參賽動機等投票，最高票的10組參賽者中心跳數最為平穩者勝出。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年5月12日
韓國發呆大賽參賽者必須在90分鐘內心如止水地發呆，由現場觀眾根據選手造型、參賽動機等投票，最高票的10組參賽者中心跳數最為平穩者勝出。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年5月12日
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