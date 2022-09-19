發呆比賽時隔3年重回漢江 疫情下找回心靈平靜

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發呆比賽受COVID-19疫情影響，時隔約3年重回漢江舉行，報名人數達4000多人，最終選出50組參賽人馬，18日下午在漢江潛水橋一起放空發呆。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年9月19日

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）曾因歌手Crush獲得優勝引發話題的韓國發呆比賽，在新型冠狀病毒疫情下時隔3年重回漢江舉行，今年報名參加人數更勝以往，許多人表示希望藉此減輕疫情下累積的壓力。

2016年起在漢江舉行的發呆比賽，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響時隔3年重回橫跨漢江的潛水橋，原定11日舉行的比賽因颱風影響延至18日下午，迎接參賽者們的是閃耀的陽光與晴空萬里的好天氣。

久違的發呆比賽這次格外受到關注，報名人數達到4000多人，最終以80比1的競爭率選出50組人馬，角逐「發呆大王」之位，其中也包括曾參演Good Doctor、傲骨賢妻等韓劇的演員嚴賢璟。

2014年開始舉辦發呆比賽的藝術家Woopsyang接受中央社訪問表示，受理報名時會詢問參賽者的報名原因，過去很多人是因為想在忙碌生活中暫時休息，這次則有很多人表示在疫情下累積了許多新的壓力，希望藉由參賽釋放。

談起創辦發呆比賽的契機，Woopsyang回憶，她在從事藝術活動時曾遭遇低潮，當時因低潮無法創作，幾乎被不安及罪惡感淹沒，於是決定給自己一天「沒有任何計畫」的時間，「真的那樣過了一天，不安與罪惡感真的都消失了」。

不過，隨著時間過去，不安再次找上門，「除了我以外，身邊的人都很忙碌」，她笑說，「所以我想，應該要讓這些忙碌的人跟我一樣停下來」。

除了為解消自己的不安，Woopsyang提到，在韓國社會氛圍影響下，人們不免會感受到「必須認真生活」的壓力，「我想，那些忙碌的人會不會跟我一樣也想停下來休息，那如果大家聚集在一起發呆，會不會就沒那麼不安了」。

催生發呆比賽的Woopsyang也曾遭到質疑：「為什麼連發呆都要競爭？」她解釋，韓國社會過去對發呆的觀感並不好，「我們經常被老師、父母責備說『不要發呆』」，「那麼如果想要大家一起發呆該怎麼做呢，既然大家那麼喜歡競爭，如果變成比賽，大家是不是就會覺得這是有價值的事了」。

Woopsyang從激烈的社會競爭中找到靈感，「我們可以透過比賽，把原本好像沒有價值的事，『假裝』成有價值」，但她也強調，發呆比賽並不真的是為了競爭，而是「像競爭一樣認真進行」。

她說，發呆比賽開辦以來，可以感受到社會對發呆的看法更為正面，甚至有許多父母會帶著孩子參加。

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一名獨自參賽的爸爸受訪表示，他人生中從未認真發呆，希望藉由這次比賽好好體驗一番，「如果覺得不錯，下次也想帶著家人一起參與」。

在漢江環繞下舉行的發呆比賽共90分鐘，每15分鐘會為參賽者測量一次心搏數，心搏曲線越平穩、得分就越高，加計現場民眾投票後選出優勝者；每隊參賽者也會得到4種顏色的「機會牌」，要求飲水、扇子及腿麻時的按摩服務等，讓參賽者可以更自在地發呆。（編輯：郭中翰）1110919