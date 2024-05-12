中職又見球迷暴力事件 桃園球場觀眾攻擊工作人員

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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）樂天桃猿隊今天主場賽事，球迷不聽聯盟工作人員勸導勿倚靠欄杆，對工作人員暴力相向被員警帶走，球團無限期禁止該球迷再次進場，也是中職3天內2度發生球迷攻擊工作人員事件。

桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊觀眾席發生插曲，桃猿球團賽後發布聲明表示，球賽中觀眾席發生的暴力事件，起因是聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，球團及聯盟隨即聯絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。

桃猿球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，球團將與警方協助後續處置。

為維護優良的看球環境，桃猿球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。

10日中職富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊比賽也有發生類似狀況，有球迷至場內管制區域拾取界外球被勸導，之後聯盟工作人員依照勤務執行流程前往該區，檢視是否有其他球迷遭界外飛球擊傷，但該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。（編輯：張雅淨）1130512