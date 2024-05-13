3天內2度球迷攻擊事件 中職：不允許暴力提告到底

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒3天內2度發生球迷暴力事件，聯盟今天發出聲明稿強調，「不允許任何形式暴力，提告到底」，確保球迷和工作人員安全。

中華職棒10日新莊棒球場比賽富邦悍將與中信兄弟交手，有球迷至場內管制區域拾取界外球被勸導，之後該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。

昨天在桃園棒球場樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅隊比賽，則是聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向。

聯盟今天發出聲明稿表示，有關近日兩起球迷因違規經勸導後，出言恐嚇辱罵與動手攻擊工作人員事件，中華職棒聯盟嚴正強調，絕不允許極少數不理性人士對現場工作人員、球迷朋友進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，如有脫序行為發生，聯盟將第一時間通報警方並協助提告，絕不允許任何形式暴力行為在球場發生，確保球迷朋友與工作人員的安全。（編輯：李亨山）1130513