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苗栗兒童交通安全感受遭評最低分 縣府：抹煞努力

2024/5/12 19:42
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）有民間團體調查兒童交通安全感受度，苗栗縣遭評分數最低。苗栗縣府今天表示，去年苗栗0至12歲兒童交通受傷人數雖220人，但死亡數0，苗栗被評為最低分是抹煞縣府團隊努力。

5月15日為全國兒童安全日，靖娟基金會昨天發布2024兒童安全指標調查，分享兒童與家長對交通各面向包含步行、自行車、汽機車駕駛人、交通安全環境與管理措施的主觀感受評比。

調查顯示，中部地區的交通安全分數最低為3.25分，其中又以苗栗縣2.73分表現最差，顯示兒童身為道路中的弱勢用路人，面對強勢交通工具會擔心跟害怕。

對此，苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，根據靖娟基金會及交通部的統計數據，苗栗縣2023年0至12歲兒童交通受傷人數雖為220人，但死亡人數為0，基金會的調查將苗栗評為最低分，已打擊縣府對交通安全環境改善的用心。

苗栗縣府認為，靖娟基金會僅抽選2所學校進行問卷調查，就將苗栗縣的兒童整體交通環境評比為最低，認為有欠公允，對於調查結果難以接受。

苗栗縣長鍾東錦於新聞稿中表示，兒童整體交通環境改善為苗栗縣府重大施政，將持續要求教育、執法、工程等相關單位持續精進，同時廣聽民意加緊改善，確保學童上下學安全，以符合民眾期待。（編輯：李錫璋）1130512

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