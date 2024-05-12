國軍空中兵力致敬520就職預演 首場13日清晨實施

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（中央社記者游凱翔台北12日電）正副元首520就職典禮，陸海空軍各機型將致敬三軍統帥，為確保展演順利進行，明天上午6時至7時30分間將首次進行預演，採半兵力、23架方式實施，屆時各型軍機將飛越總統府上空，民眾早起可前往一睹風采。

總統、副總統就職典禮5月20日舉行，當天除有相關表演節目，國軍亦出動陸海空各型軍機共52架，飛越總統府上空致敬三軍統帥。

陸軍屆時將出動CH-47SD契努克運兵直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機；海軍則出動S-70C反潛直升機，這也是S-70C首次參與元首就職典禮衝場。

空軍則出動F-16V（blk20）戰機、IDF經國戰機、幻象2000戰機、雷虎小組AT-3戰機，及象徵國機國造的勇鷹新式高教機。

軍方預演日期分別為明天（半兵力）、15日（全兵力）、17日（全兵力）；19日則合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。

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根據規劃，明天半兵力操演共23架，若含天觀機及預備機，則有27架。陸軍、空軍天觀機分別於上午6時30分、6時40分飛抵目標區；接續國旗梯隊的國旗小隊（1架CH-47SD、1架UH-60M）、旋翼小隊（2架AH-64E、2架AH-1W、2架S-70C）於上午7時9分飛抵目標區。

快速梯隊（3架F-16V、3架IDF、3架幻象2000、3架勇鷹）則在7時23分飛抵目標區；雷虎機隊（3架AT-3）則在7時29分飛抵目標區。（編輯：翟思嘉）1130512