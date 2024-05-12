橘高校手寫信送蔡總統 暖心串連台日情誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟、楊明珠12日京都電）「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部昨天在日本最大的台灣文化祭TAIWAN PLUS演出博得滿堂彩，更特別手寫一封繁體中文信，請主辦單位中華文化總會交給總統蔡英文。

日本最大型台灣文化祭TAIWAN PLUS已展開，京都橘高校學生準備雙語手寫信贈送給總統蔡英文，除了向4月發生的花蓮大地震表達慰問，也感謝蔡總統3月為他們的演奏會錄製影片加油打氣。（文化總會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月12日

身為地主的京都橘高校吹奏樂部109名學生，昨天熱情演奏多首歌曲迎接台灣友人到訪。文總特別準備從台灣帶來的雪Q餅，贈送給熱愛台灣美食的橘高校，在彩排時探班送上。橘高校學生則驚喜準備手寫信回贈，一封給總統蔡英文、一封給文總秘書長李厚慶。

在給蔡總統的信件裡，橘高校學生以雙語撰寫，首先他們為4月發生的花蓮大地震感到心痛，並表達慰問，同時感謝蔡總統3月為他們的演奏會錄製影片加油打氣，謝謝她在百忙之中給予照顧。

橘高校表示，「多虧有蔡英文總統的支持和協助，我們向您表達誠摯感謝，今後也請多支持。衷心祝福蔡英文總統健康幸福。」從文字裡能看見橘高校的溫暖，以及文化交流帶來的台日情誼。

在昨天接受台灣媒體聯訪時，橘高校吹奏樂部新任部長熊谷心彩與老師兼城裕不約而同提及，先前到台灣表演感受到熱烈的歡迎與招待，收到大家的鼓舞、帶來極大勇氣。他們很高興橘高校能作為台日溝通橋梁，也期待未來還有機會到台灣演出。（編輯：張雅淨）1130512

若手機用戶無法觀看影片，請點擊上方連結至YouTube上觀看。