本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

前進橘色惡魔故鄉 橘高校京都演奏歡迎台灣友人

2024/5/7 14:24（5/7 14:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華文化總會舉辦的TAIWAN PLUS將在日本京都盛大舉辦，在台灣備受歡迎的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部將從來賓變地主，現身演奏歡迎台灣友人。（文化總會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月7日
中華文化總會舉辦的TAIWAN PLUS將在日本京都盛大舉辦，在台灣備受歡迎的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部將從來賓變地主，現身演奏歡迎台灣友人。（文化總會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）受日本京都府之邀，文化總會舉辦的TAIWAN PLUS將於11日至12日在京都盛大舉辦，擁有大批台灣粉絲的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，從來賓變地主，現身演奏歡迎台灣友人。

TAIWAN PLUS今年邁入第5屆，過往都在東京舉辦，本屆首度前進京都。文總在臉書貼文表示，京都是「橘色惡魔」的地盤，身為地主的橘高校吹奏樂部已答應參與本次活動，為台日友情帶來演出，「這次，換文總去京都找橘高校」，11日下午他們將於活動現場京都市勸業館第三展示場演奏。

橘高校也在官方IG上發文，非常期待大家光臨TAIWAN PLUS。近期為前往美國玫瑰花車遊行募資的橘色惡魔，已成功募達一億日圓（約新台幣2097萬元）目標，對此，橘高校也向所有台灣支持者表達衷心感謝。

文化總會秘書長李厚慶表示，4月3日台灣發生花蓮地震時，文總馬上就收到橘高校的關心，見證台日友情的可貴。他認為友誼的建立沒有捷徑，是透過一次又一次的交流增加彼此對話，很高興因TAIWAN PLUS又能再度與橘高校交流。這也是台灣第一次與橘高校吹奏樂部的新任部長、指揮，及所有一年級新團員合作，非常期待。（編輯：李亨山）1130507

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部以「活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿」精神，在台灣掀起旋風。（文化總會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月7日
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部以「活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿」精神，在台灣掀起旋風。（文化總會提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年5月7日
延伸閱讀
橘高校訪台最終站登國家音樂廳 團員中文淚喊「我愛台灣」橘高校返日本喊下次見 嘆「離不開台灣」北一女校慶颳橘色炫風橘高校同場演出 台日最強樂儀旗隊爭鋒橘色惡魔再訪台加碼演出樂團成名曲 8.5萬人高雄時代大道爭睹
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61
更多編輯台推薦新聞：