經典玉女金瑞瑤最難忘母親節 出席兒子畢典

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）1980年代以玉女歌手形象紅極一時的金瑞瑤，10日出席兒子在美國南加州大學（USC）的畢業典禮。洗盡鉛華、投入家庭多年，金瑞瑤說這是最難忘的母親節。

金瑞瑤唱紅的「飛向你飛向我」至今仍是台灣玉女偶像的經典歌曲，她曾退居幕後擔任唱片公司主管，捧紅孫耀威、陶喆等歌手，2000年之後，她回歸家庭「專心做好媽媽的角色」。

金瑞瑤今天接受中央社訪問，談到9日出席USC畢業典禮，見到兒子許凱天與其他畢業生一起大進場，全場家長瘋狂歡呼，共同分享一種「孩子長大了」心情，內心充滿感動。

金瑞瑤與影視大亨許安進的兒子許凱天，今年完成在USC環境科學與健康學系（Environmental Science and Health）學業，9日出席系上的畢業典禮。金瑞瑤、許安進特地從台灣飛來洛杉磯，在家長席觀禮。

今年USC畢業典禮因為校園反戰示威，取消主舞台的大型活動，改為各個系所分開舉辦。金瑞瑤說，儘管如此，進入校園仍要接受高規格安檢，限制每個畢業生可進場的親友人數。

這一批畢業生入學時遇到Covid-19（2019冠狀病毒疾病），畢業典禮時正好有反戰示威。

許凱天回憶大學第一年是疫情期間，全校採線上課程，他人在台灣必須克服時差，傍晚6時就寢，凌晨2時起床視訊上課，直到2年級才赴美展開校園生活。

金瑞瑤從懷孕開始，就放下唱片公司主管工作，專心投入家庭、陪伴孩子長大。如今盼到孩子的畢業典禮，她直說，這是最難忘的一個母親節。

金瑞瑤陪伴兒子成長的每個階段，「好像同學一樣」一路到學校當義工媽媽、參加家長活動，她說在人生的每個階段，她都希望扮演好自己角色，無論是螢幕前的歌手，唱片公司主管，或是陪伴兒子長大的媽媽。

金瑞瑤付出與陪伴，得到兒子貼心回應，從小到大，許凱天願意花時間跟父母親相處，無論陪著爸爸打球運動，或是陪媽媽逛街、看電影。金瑞瑤說：「只要跟兒子在一起的時光，都是最快樂的母親節。」

兒子求學過程中，許安進保持開放態度，支持兒子做有興趣的事，「希望他當一個快樂的人」，到USC就讀環境科學，也是兒子喜歡的領域。

許安進現為中華民國馬術協會、健美健身協會理事長，經營漢諾威馬術俱樂部，正在擴大規模，他期待兒子未來接下馬場的事業。（編輯：韋樞）1130512