0505-0511一週大事

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一週大事關注焦點：聯大挺巴勒斯坦建國／習近平訪歐／水原一平認罪／蘋果發表新款iPad Pro／政院通過打詐新4法／口罩令將全面解除／新北國中生命案偵結起訴

國際新聞

★聯合國大會壓倒性支持巴勒斯坦建國 以色列大使憤而絞碎憲章

以色列9日出動戰機空襲加薩南部城市拉法，美國總統拜登警告，若以軍入侵拉法，將停止提供武器，以色列總理尼坦雅胡回應，如果有必要，會不惜用「指甲」作戰。而聯合國大會10日以壓倒性多數表決同意讓巴勒斯坦人在聯合國享有更多權利，並支持他們爭取正式成員資格，這項決議雖然僅具象徵性，但以色列駐聯合國大使爾登仍表達憤怒，在台上用碎紙機絞碎聯合國憲章，巴勒斯坦大使曼蘇爾則說，這是歷史性之舉。

★習近平訪法國雙邊會談 馬克宏提擔憂台海局勢

中國國家主席習近平5日至10日對法國、塞爾維亞和匈牙利展開國是訪問，6日下午與法國總統馬克宏進行雙邊會談，聚焦區域衝突。馬克宏在會中提及台海緊張情勢以及對東亞危機的擔憂；習近平則強調，中國不是危機製造者，並呼籲別藉俄烏戰爭「抹黑」中國。

★中國執法人員7月起可隨時查民眾手機 傳機場已提前實施

中國國家安全部4月26日公布兩部關於安全機關執法的相關規定，大幅擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，兩項規定將於今年7月實施，但有當地民眾在機場觀察到，海關人員已開始隨機抽查往來旅客的手機。

★菲防長：明年肩並肩軍演以最擬真情境模擬全面戰鬥

為期3週的菲美年度大規模「肩並肩」聯合軍演，今年動員逾1萬6000名菲美軍人、約200名澳洲軍人和一艘法國巡防艦參與，演習地點集中在菲律賓北部及西部靠近南海處。菲律賓國防部長鐵歐多洛在10日舉行的閉幕式上表示，據規劃，明年肩並肩軍演將是全面的戰鬥模擬，在最接近現實的情境測試菲美軍隊聯合戰力。

★泰國大麻政策大轉彎 總理：年底前重新列為毒品

泰國在2022年6月成為東南亞首個大麻合法化的國家，在這項政策推出2年後出現重大轉彎。泰國總理賽塔7日表示，年底前將重新把大麻列為毒品，僅允許用於健康和醫療目的。

★巴西南大河州洪災釀百人喪命 災區再遭暴雨襲擊阻礙救援

巴西南部南大河州首府快樂港街道7日遭洪水淹沒。（路透社）

巴西南大河州近幾週發生洪患，截至8日中午造成百人死亡、372人受傷，417個城市有140多萬人受影響，逾16萬人被迫離開家園。然而當地再次遭受暴雨襲擊，導致部分救援服務陷入癱瘓，快樂港市政府也宣布暫停救援船隻行動，且未來幾天可能會發生頻繁大雨和極端雷暴，讓受災地區雪上加霜。

★埃及漲最低工資抗通膨 企業主吃不消反憂更嚴重

埃及政府為對抗這兩年平均保持在30%以上的高通膨，自5月起把私人企業勞工最低工資提高至6000埃鎊（約合新台幣4000元），增幅約為71.5%，可讓約1800萬名正規私企勞工受益。不過私企業主抱怨，工資調整可能會導致提高產品售價或裁員，反而加劇通膨。

★iPad Pro新廣告碾壓創意工具惹議 蘋果道歉、取消電視播出

蘋果公司7日發表首度搭載M4自研晶片、OLED顯示器的iPad Pro平板電腦，13吋機型厚度僅5.1公釐，是歷來最薄的蘋果產品。不過新款iPad Pro廣告，內容呈現巨大的液壓機把樂器、顏料罐等與人類創造力相關的物品壓碎，液壓機升起後出現一台iPad Pro，引發不少藝術家不滿，蘋果9日為此致歉，並表示不會在電視上播放這則廣告。

★極端太陽風暴全球多地現壯麗極光 夜空被染成繽紛色彩

密西根州安亞伯天空出現極光。（讀者提供）

20多年來威力最強的太陽風暴10日侵襲地球，在澳洲塔斯馬尼亞州、英國、美國等地的天空帶來壯觀的極光秀，網友紛紛在社群媒體分享拍到的極光照片。這場太陽風暴將持續影響整個週末，可能會對衛星與電網造成干擾。

★水原一平涉竊5.5億元認罪最重可判33年 曾向銀行冒充大谷翔平24次

美國職棒大聯盟MLB道奇日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，涉嫌非法自大谷翔平銀行帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債遭起訴。水原一平同意對1項銀行詐欺重罪與1項提交不實稅單罪認罪，一旦被控的兩項罪名若都成立，最高面臨33年有期徒刑。

國內新聞

★政院通過打詐新4法 詐欺逾1000萬元最重關10年、3犯者禁假釋

行政院會9日通過打詐新4法，院長陳建仁（中）出席記者會表示，打詐新4法將打詐政策專法化，建立台灣新法制里程碑，盼草案送立法院後能儘速通過，保障民眾財產安全。中央社記者鄭清元攝 113年5月9日

行政院會9日通過打詐新4法，主要加強網路廣告平台業者與金融業者責任，同時加重詐欺刑責，未來詐欺金額達新台幣1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，且3犯詐欺者禁假釋，也將科技偵查手段入法。草案也新增窩裡反條款，未來犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑；若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

★口罩令全面解除 醫療機構、老人福利機構5/19起鬆綁

百年大疫COVID-19在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一，雖然各場所陸續解禁，目前國內醫療照護機構仍持續口罩令。衛福部疾管署8日宣布，19日起醫療機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議佩戴，國內口罩令全面解除。

★疾管署估腸病毒疫情6月初達高峰 新北3區列高風險區

腸病毒疫情持續升溫，疾管署統計，全國單週167班因疫停課，預估疫情在6月初達高峰。新北市衛生局表示，新北市已連續2週腸病毒健保門急診就診人次皆超過流行閾值（2100人次），新北市進入腸病毒流行期，中和、板橋、淡水3區公告為腸病毒高風險區。

★新內閣人事 陳時中、史哲任政委 葉丙成、林靜儀任政次

內定內閣團隊持續公布新人事，前衛福部長陳時中、文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、台灣大學法律系專任教授林明昕將出任行政院政務委員。政務次長方面，教育部政務次長由前立委張廖萬堅與國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任，衛生福利部政務次長由前立法委員林靜儀接任。

★桃園饋線多停電機率較高 台電啟動跨區支援與汰換弱點設備

近期桃園停電事故引發關注，台電說明，全台饋線萬餘條，其中桃園有1109條、占比高，事故停電發生機率自然較高。為強化桃園地區供電線路及設備，台電啟動跨區支援計畫，動員190人投入配電設備巡檢、紅外線檢測及維護汰換等工作，並會持續加強盤點線路設備弱點，即時發現弱點辦理改善。

★台灣旅客赴泰國免簽證 延長至11月11日

泰國內閣會議去年底曾決議，從去年11月10日到今年5月10日為期半年，給予台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。趕在5月10日到期之前，泰國7日宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。

★各級學生5年少28.3萬人 大專占半數、高中減幅大

教育部最新統計，112學年各級學校學生約404.2萬人，比107學年少28.3萬人。（中央社製圖）

少子女化現象下，教育部6日公布112學年學校基本概況統計結果，各級學校學生約404.2萬人，比107學年少28.3萬人，這5年來大專生減少15萬人最多，高中生減幅20%最大。

★新北國中生命案 涉案少年少女依殺人罪起訴

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，震驚社會，涉案少年及少女移送新北地檢署偵辦，檢方9日偵結公告，兩人都依殺人罪提起公訴。基於少年事件處理法等相關規定，檢方不會提供涉案少年及少女起訴書，也不會對案情做出任何說明，僅能證實2人是被依涉犯5年以上重罪起訴。

★蘇丹紅案津棧負責人起訴 200萬交保限制出境

津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，高雄地檢署9日將李姓實際負責人等6人、相關6間公司依違反食安法等罪起訴，聲請沒收犯罪所得3994萬，建請法官對相關公司共罰12億元、從重量刑。高雄地方法院依無羈押必要裁定李男200萬、吳女50萬交保，並均限制出境出海8個月，禁止被告2人與相關證人接觸，如有違反得予以收押。

★林昀儒陳思羽獲巴黎奧運混雙門票 台灣桌球5項目皆出賽

台灣桌球男、女團在今年2月世界桌球團體錦標賽取得巴黎奧運團體參賽資格，國際桌球總會7日公布最新世界排名，台灣好手林昀儒與陳思羽混雙世界排名第5，確定取得巴黎奧運參賽資格，代表台灣隊在這次奧運取得滿額席次。