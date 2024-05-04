0428-0504一週大事

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一週大事關注焦點：美校園反戰抗議／年度寫作自由指數／廣東高速公路塌陷／菲律賓體感破50度／綜所稅申報開跑／北士科京華城案／寶林茶室案累計4死／從拉斐爾到梵谷開展

國際新聞

★美校園反戰抗議逾2千人被捕 澳洲法國墨西哥等國跟進

以哈戰爭在全美校園引發抗議，美國總統拜登5月2日打破沉默，表示美國人有權示威，但沒有遂行暴力的權利。根據美媒統計，截至5月2日已有2000多人在全美數十個大學校園被捕。橫掃美國大學的學運風潮也在法國、加拿大、墨西哥及澳洲上演。

★日圓失守160大關改寫34年新低後遽升 疑日本政府及日銀進場干預

日圓兌美元4月29日摜破160大關，創34年新低紀錄，台灣的哈日族迎來0.20超甜換匯價位。4月29日日圓現鈔賣出價開盤跌破0.21元、最低下探0.2078元。當日下午日圓升至一美元兌155日圓，市場謠傳可能日本政府和日銀（日本央行）終於出手干預。

★中國去年107名作家被囚全球最多 近半數網路批評官方政策遭定罪

美國筆會最新發布的年度寫作自由指數，去年全球至少339名作家身陷囹圄，其中中國總共囚禁107名作家，連續第5年名列全球第一。調查指出，被中國關押的作家，多數僅是批評官方政策或評論政經情勢。

★索羅門群島前外長馬內列當選總理 允將延續親中路線

索羅門群島總督武納吉表示，親中的前外交官馬內列5月2日當選總理，他承諾將延續這個太平洋島國與中國關係日益密切的外交政策。現任總理蘇嘉瓦瑞2022年與中國簽訂安全協議後，此次選舉受到中國、美國、澳洲和整個南太平洋地區密切關注，因為選舉結果可能對區域安全產生影響。

★廣東梅大高速公路雨後塌陷36死 通車不到10年、路基疑缺支撐結構

廣東梅大高速公路完工不到10年，近日遇豪大雨後路面塌陷，已知造成36死30傷。（中新社）

中國廣東梅大高速（S12）大埔往福建方向路面5月1日塌陷，已知造成36死30傷，專家分析事故肇因指出，承造商的施工品質是箇中關鍵，外加地質結構與雨水侵蝕所致。綜合中國媒體報導，事故路段完工不滿10年，即禁不住廣東連日來豪大雨侵襲的考驗，X平台流傳畫面顯示，隨塌陷而翻覆的車輛起火燃燒，現場滿目瘡痍。

★巴西南大河州暴雨成災 31城鎮48小時雨量超過5月整月平均

巴西南部南大河州近日降下暴雨，至少134個城市受影響，約1.5萬名居民流離失所。豪雨災情迫使州立學校停課，70萬名學生受影響。31個城鎮的48小時內降雨量超過整個5月分的平均降雨量，導致南大河州當局宣布進入緊急狀態。

★英國AZ藥廠遭集體訴訟 首認COVID疫苗引發罕見血栓

英國製藥大廠阿斯特捷利康（簡稱AZ）首度在法庭文件中承認其COVID-19疫苗可能引起罕見副作用，此一明顯轉變可能為數百萬英鎊的法律賠償鋪路。英國「每日電訊報」報導，AZ與牛津大學合作開發的疫苗被指控導致數十起死亡和重傷害病例。

★菲律賓體感飆破50度 360萬學生因酷熱無法上學

菲律賓酷熱天氣不僅抑制農業生產、擾亂水電供應，也影響學生學習。路透社報導，聖嬰現象讓菲律賓3至5月夏季天氣更酷熱難耐，多地體感溫度飆破攝氏50度。教育部資料顯示，數以千計學校因高溫停課，影響超過360萬名學生。

★美國總統自由獎章19人獲獎 裴洛西楊紫瓊上榜

美國總統拜登（前右）3日頒發「總統自由獎章」給奧斯卡影后楊紫瓊（前左）。（路透社）

美國總統拜登5月3日頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給19人，包括奧斯卡影后楊紫瓊和聯邦眾議院前議長裴洛西。楊紫瓊去年憑藉電影「媽的多重宇宙」，成為奧斯卡獎史上首位亞裔影后。白宮在聲明中表示，楊紫瓊「不斷打破刻板印象，豐富了美國文化」。

★烏克蘭外交部首位AI發言人 舉止生動自稱「數位人」

烏克蘭推出AI發言人維多利亞．希，代表烏克蘭外交部發布官方聲明。（圖取自twitter.com/MFA_Ukraine）

烏克蘭近日推出名叫維多利亞．希的AI發言人，代表烏克蘭外交部發布官方聲明。這位AI發言人的舉止流暢生動，說話時還會搭配手勢。法新社報導，烏克蘭外交部宣稱將「史上首次」以數位發言人發表聲明，不過聲明仍會由人類執筆。

國內新聞

★花蓮地震285.5億投入重建 花東自由行平日補助每房1000元7月上路

行政院會2日通過花蓮地震復原重建方案報告，包含公共設施搶修、產業振興、文化幣加碼等方案，總經費約需新台幣285.5億元。交通部宣布，觀光振興在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元，預計7月上路，為期3個月。

★綜所稅申報開跑 3大新制一次看網路申報增新功能快速完稅

今年5月報稅適用的基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費調增，減稅利多齊發。（中央社檔案照片）

綜所稅申報登場，基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費也調增，減稅利多齊發；同時，財政部呼籲民眾可利用手機報稅系統，以及今年新增的「查調資料稅額估算表」，在家即可輕鬆報稅。

★電價漲跌須立院同意 藍白聯手通過電業法修正案逕付二讀

立法院會國民黨團3日要求將電業法修正案抽出逕付二讀，該修正案攸關電價調漲需送立院同意，民眾黨團表態贊成。表決結果，藍白以人數優勢通過，國民黨團的電業法修正草案逕付二讀。立法院日前通過決議凍漲電價，但經濟部表示必須依法遵守電價審議結果，引發在野黨極度不滿，國民黨團揚言凍結經濟部預算，並提案修法電價漲跌須經立院同意。

★家庭財富差距倍數擴大至66.9倍 主計總處：分配較其他國家均衡

主計總處睽違30年，4月29日再次公布台灣110年的家庭財富分配統計，五等分位的家庭財富差距倍數擴大至66.9倍，台灣家庭財富吉尼係數則為0.606，顯示財富分配不均情況擴大，但相較其他國家，台灣的財富分配仍較均勻。

★北士科、京華城案 北檢他字案偵辦柯文哲列貪污被告

京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，近日遭民眾告發，台北地檢署2日表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

★禁任中共黨政軍職務 陸委會增列孔子學院等單位

陸委會修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、孔子學院、中華全國青年聯合會等政治性機關（構）、團體，修正內容於2日發布生效。

★勞工大遊行提5訴求 總領隊：勞動節應全國放假

工會團體在勞動節上街頭提5大訴求，包含薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決，並滾「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球，要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾。總領隊、全國產業總工會理事長江健興表示，勞動節是勞工的日子，軍公教也是受僱者，政府不該分割勞工，應全國放假。

★男偷拍3792人獲利逾千萬遭起訴 地點遍及北市捷運站、高中

廖姓男子民國106年起在北部市區隨機偷拍女子及少女，後製分類後在網路兜售，藉此牟利上千萬買房，受害者高達3792人；雄檢近日依違反兒少法等罪嫌起訴廖男。

★寶林茶室食物中毒案增1死累計4死 2重症住院治療

寶林茶室食物中毒案受關注，卻在3天內連續2度傳出壞消息，在4月27日出現死亡案例後，衛生福利部次長王必勝證實，4月29日再新增1死亡個案，因感染器官衰竭，目前仍有2名個案住院治療。

★從拉斐爾到梵谷開展 400年西洋繪畫史精華吸引學童爭睹

「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」2日在奇美博物館開展，畫家拉斐爾（Raphael）作品「聖母子與施洗者約翰（加瓦聖母）」是畫迷最喜愛名作之一。中央社記者張榮祥台南攝 113年5月2日

「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」2日在奇美博物館開展。展廳匯聚了波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、莫內、高更、梵谷等50位大師作品，宛如縮小版英國國家藝廊。大師名作不只吸引名畫迷，國中小學童也蜂擁而至，戴著耳機四處穿梭。