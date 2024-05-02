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索羅門群島前外長馬內列當選總理 允將延續親中路線

2024/5/2 13:44（5/2 14:07 更新）
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索羅門群島前外交官馬內列（左）2日當選總理。（法新社）
索羅門群島前外交官馬內列（左）2日當選總理。（法新社）
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（中央社索羅門首都荷尼阿拉2日綜合外電報導）索羅門群島總督武納吉表示，親中的前外交官馬內列（Jeremiah Manele）今天當選總理，他承諾將延續這個太平洋島國與中國關係日益密切的外交政策。

綜合法新社和路透社報導，武納吉（David Vunagi）說，馬內列在50名國會議員的無記名投票中囊括31票，為這場選舉掀起高潮。現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2022年與中國簽訂安全協議後，此次選舉受到中國、美國、澳洲和整個南太平洋地區的密切關注，因為選舉結果可能對區域安全產生影響。

馬內列的對手、在野黨領袖瓦爾（Matthew Wale）獲得18票。瓦爾力圖抗衡北京對索羅門群島日益增加的影響力。

投票進行期間，成群的警察在國會周遭加強巡邏，以避免過去在選舉期間發生騷亂的情形再次上演。

馬內列說：「人民已經發聲了。」他讚揚過去發生的暴力事件並未重演。

「今天我們向全世界展現，我們已經比過去更好。」

太平洋觀察家認為，馬內列將延續索羅門群島的親中路線，儘管他的熱情不如蘇嘉瓦瑞。

索羅門群島2019年與台灣斷交、與中國建交，馬內列時任外交部長。

索國稍早舉行國會大選，無政黨贏得足以執政席次，立場親中的蘇嘉瓦瑞本週宣布退選。

馬內列矢言，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，「全國團結政府」將聚焦於改善經濟並「在復甦之路上取得進展」。

他表示，增值稅法案、建立經濟特區以及針對國家資源制定規則，將成為新政府議程的首要議題。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋問題專家史密斯（Graeme Smith）說，馬內列相當有能力，將為索羅門群島帶來「風格上的巨大改變」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130502

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#索羅門群島
#馬內列
#蘇嘉瓦瑞
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