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肩並肩軍演前 美菲陸戰隊聯合進行兩棲奪島演習

2024/4/19 22:26（4/19 22:41 更新）
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史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演開幕前，美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演開幕前，美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
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（中央社記者陳妍君伊拉農軍營19日專電）史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演22日將開幕。美菲陸戰隊近日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習，實地演練奪回遭外部勢力占領的菲國島嶼，為肩並肩軍演做準備。

一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演將於22日展開，為期3週，將動員約1萬6717名美菲軍人，還有澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，預計今年規模將超越歷年。

肩並肩軍演登場前，美菲陸軍、空軍、陸戰隊各別進行「堅盾」（Salaknib）、「雷霆對抗」（Cope Thunder）和陸戰隊聯合演習（MAREX24），為陸海空聯合軍演暖身。

美菲陸戰隊17日在鄰近民答那峨島莫羅灣（Moro Gulf）的拿督布拉辛綏鎮（Datu Blah Sinsuat）海岸進行兩棲登陸奪島演習。

菲律賓陸戰隊第一旅旅長馬坎巴克（Eric Macaambac）接受媒體訪問表示，為落實總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的「全面群島防衛概念」，本次演習中，菲美軍隊演練「有外部勢力占領菲律賓的一個島嶼，因此軍隊將奪回它」。

馬坎巴克說，在演習中，菲律賓海軍艦艇先駛入拿督布拉辛綏鎮海灘，菲美陸戰隊接著跳下船艦進行搶灘登陸並消滅岸上敵人，以便其他部隊可以登陸。

接著，菲律賓陸軍、菲律賓國家警察、海軍及陸戰隊後備軍人先後登陸。馬坎巴克說，奪島演習隔天會進行人道援助與救災演練，菲國衛生部、社會福利及發展部（DSWD）和地方政府部門等陸續進駐，以確保島上的法律與秩序恢復常軌。

另一方面，肩並肩軍演執行官洛希科（Michael Logico）17日透露，肩並肩演習中，菲美軍隊計劃模擬奪回3座遭敵人奪取的島嶼，其中2座位於菲國北部、鄰近台灣，另一座位於巴拉旺省（Palawan），鄰近南海爭議海域，為該區域可能發生的衝突做準備。

中菲南海主權紛爭加劇，美日菲領袖上週在華府舉行首次峰會，被視為建立夥伴關係合力制衡中國，使今年「肩並肩」軍演備受矚目。（編輯：周永捷）1130419

美菲陸戰隊17日在拿督布拉辛綏鎮海岸進行兩棲登陸奪島演習。圖為菲律賓陸戰隊演練搶灘登島。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在拿督布拉辛綏鎮海岸進行兩棲登陸奪島演習。圖為菲律賓陸戰隊演練搶灘登島。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為菲律賓陸戰隊員搭乘小艇往遭奪取的島上前進。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為菲律賓陸戰隊員搭乘小艇往遭奪取的島上前進。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為美菲陸戰隊員搶灘登陸。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為美菲陸戰隊員搶灘登陸。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為菲律賓陸軍及菲律賓國家警察在陸戰隊員搶灘成功後往岸上前進。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
美菲陸戰隊17日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習。圖為菲律賓陸軍及菲律賓國家警察在陸戰隊員搶灘成功後往岸上前進。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月19日
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