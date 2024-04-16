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美軍新陸基飛彈系統登陸菲國 第一島鏈首現蹤

2024/4/16 23:34
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國「海軍新聞」報導，美國陸軍的新型陸基飛彈發射系統登陸菲律賓北部國土，這款首次在第一島鏈現蹤的系統，正在參與美菲陸軍為期2週的「堅盾」聯合演習。

這套中程能力（Mid-Range Capability）陸基飛彈發射系統又稱為「泰風武器系統」（Typhon Weapons System，又譯堤豐），可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈和「標準六型」（SM-6）飛彈。

此系統是美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）所設計，採用海軍MK-41垂直發射系統，加以修改後用於陸基作戰。

這些發射系統是構成美國陸軍新的多領域特遣隊（MDTF）的核心要素之一；該部隊主要用來因應俄羅斯和中國造成的廣泛威脅。

根據海軍新聞（Naval News），泰風武器系統從菲律賓呂宋島北部一座不具名的飛機場登陸，參與美菲陸軍2024年「堅盾」（Salaknib）聯合軍演。

泰風武器系統部署在北呂宋，其飛彈射程不僅能涵蓋整個呂宋海峽（Luzon Strait），也能抵達中國沿海和共軍在南海的多處基地。

美國陸軍新聞稿寫道，部署泰風武器系統「目的是提升菲律賓的海上防禦能力，同時強化美菲同盟的協同工作能力與戰備」。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130416

#美國陸軍
#菲律賓
#洛克希德馬丁
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