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美太平洋陸軍司令：即將在亞太部署新型中程飛彈

2024/4/7 23:43
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（中央社首爾7日綜合外電報導）美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）在南韓接受韓聯社等韓媒聯訪時表示，美軍即將在亞太地區部署「標準六型」防空飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。

韓聯社報導，「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈系列射程約1600公里，新型「標準六型」（SM-6）飛彈採用主動雷達導引頭，最大射程400公里。美軍部署代號為「泰風」（Typhon，希臘神話中象徵風暴的妖魔巨人，又譯為堤豐）的陸基飛彈系統可搭載上述兩種飛彈。

據報導，佛林對北韓持續不斷的飛彈研發和發射活動感到擔憂。他指出，俄羅斯正在戰場上使用並測試北韓飛彈系統，北韓可能借此在使用武器程式、技術、維修等方面獲取新經驗。

弗林還強調，加強韓美日聯合軍演有其必要性，希望南韓陸軍和日本陸上自衛隊能有機會在夏威夷或阿拉斯加參加聯演，這有助於韓美日加強團結合作。

去年11月，美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）曾報導，佛林指稱，2024年將在亞太地區部署新的中程陸基飛彈，這是阻止中國侵犯台灣的手段之一。

據報導，佛林當時出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（HISF）時告訴記者，美方在亞太地區的新部署將包括少數陸基「戰斧」及「標準六型」飛彈。

他當時指出，美方已測試這些飛彈，打算於2024年部署。他還提及，中國快速發展的軍事力量正在危險軌道上。

去年底時，美國太平洋陸軍發言人菲力普斯（Rob Phillips）也曾告訴日媒，美軍計劃2024年在印太地區部署陸基中程飛彈，在這個區域建立冷戰結束後首批陸基中程飛彈儲備，藉此提升對中國的嚇阻力。（譯者：陳正健）1130407

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