日媒：日美聯合模擬軍演 首度列中國為假想敵

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本媒體指出，政府消息人士今天透露，日本自衛隊與美國軍方2月1日展開的聯合指揮所電腦模擬演習，首度將中國列為假想敵。值此之際，各界愈來愈憂心北京未來可能侵略台灣。

日本英文報「日本時報」（The Japan Times）報導，這場預計持續到2月8日的電腦模擬演習，設想台灣發生緊急事態。

據信日本防衛省已根據國內法規將這種情境列為特定機密。

此舉反映出增強的急迫感，時值地緣政治緊張升溫，人們日益擔憂中國可能在幾年內對台灣採取行動。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）去年2月曾說，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年以前為入侵台灣做好準備。

美國與日本之間有多項設想緊急事態的聯合行動計畫，關於台灣的計畫草案已於去年底完成。

美日兩國當前的聯合演習代號為「利刃」（Keen Edge），演習結果將反映到今年底之前編寫的最終計畫中。預計軍方將於2025年左右進行「利劍」（Keen Sword）演習的實境演示，來驗證計畫效力。

美日兩國過去使用跟實際國家地形稍微不同的地圖，以防計畫外流後會引來反彈，不過當前演習使用沒改變的版本。

日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀在1月25日的記者會說，這次演習「並未設想特定國家或地區」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130204