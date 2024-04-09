提升戰備狀態 美菲陸軍6月將進行聯合戰場訓練

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（中央社馬尼拉9日綜合外電報導）美國一名將領表示，美國陸軍6月將在菲律賓進行聯合戰場訓練來提升戰備狀態，包括確保在熱帶叢林和星羅棋布的島嶼等艱困條件下，彈藥和其他必需品供應充足。

拜登政府一直在強化印度－太平洋地區的軍事聯盟，以更妥善對抗中國，包括未來因台灣問題引發的任何對峙。菲律賓與中國在南海存有爭端，美方的舉措，與菲國加強領土防禦及應對頻繁天災的能力不謀而合。

美國陸軍第25步兵師司令伊凡斯（Marcus Evans）少將7日表示，美國和菲律賓陸軍部隊約2000人6月1日到10日將在菲律賓北部一處叢林參與這場為期數日、由直升機和砲火支援的作戰演習，對抗武裝假想敵。

美聯社報導，這場作戰訓練是首度應馬尼拉當局要求在菲律賓進行。伊凡斯指出，目前不清楚美菲這兩個長期條約盟友是否將決定把演習改為一年一度舉行。

美國與菲律賓陸軍規模更大的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演昨天登場，「肩並肩」（Balikatan）演習預計4月下旬展開，屆時會有約1萬6000名美菲軍人參加，日本等數國將派員觀摩。

這場演練旨在進行即時監控，以展示美國和菲律賓部隊能攜帶多少彈藥、雙向無線電電池及糧食，以及他們計劃如何在偏遠戰場進行補給等。

伊凡斯指出：「這確實是士兵、領導者和部隊能夠在模擬戰鬥環境情況下審視自己的一種方式。」

中國強烈反對美軍於包括菲律賓在內的亞洲地區增加部署，稱這樣的軍事部署危及區域和諧與穩定。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年捍衛自己依據2014年「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA）允許美軍在更多菲律賓軍營部署的決定，說此舉對菲國領土防禦至關重要。

中國曾警告說，美國在菲律賓的軍事部署增加，恐「將菲國拖入地緣政治衝突的深淵」。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130409