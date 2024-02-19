處理家庭糾紛 明尼蘇達州2員警1救護員遭槍殺

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國明尼蘇達州有關當局表示，兩名警察和一名救護人員在伯恩斯維爾（Burnsville）一棟有多名孩童在場的住宅處理家庭糾紛時，遭槍擊身亡。

法新社報導，州政府官員僅表示槍手已經身亡，但尚未公開身分，也沒有說明槍手死亡細節。官員並表示，事發現場7名年紀從2歲到15歲不等的孩童均已安全獲救。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）描述說，在接獲明尼阿波利斯（Minneapolis）以南市鎮伯恩斯維爾一起「全家身陷危險的報案電話」後，兩名員警和一名消防部門救護人員到場處理時遭槍擊身亡；兩警員都是27歲，救護員40歲。

另一名警官在交火時中彈，已送往醫院，沒有生命危險。

明尼蘇達州刑事偵查局局長伊凡斯（Drew Evans）表示，今天凌晨1時50分左右，緊急調度部門接到一通伯恩斯維爾一戶人家的電話，說 「有一名男子據報持武，並把家人當人肉盾牌」。

有關當局與這名男子談判陷入僵局，最後這名男子從屋內開槍。伊凡斯表示，至少有一名員警在宅內遭槍殺。

警方從屋內起出多把槍枝，但並未透露是手槍或是威力更大的半自動步槍。

伊凡斯表示：「我們才剛開始調查。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130219