中國啟用W122、W123航路 學者：抹去海峽中線默契

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（中央社記者吳書緯台北19日電）中國民航局今天宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，專家學者指出，中共此舉是要徹底抹去海峽中線的默契，並壓縮台灣的空防縱深及預警時間。

中國民航局今天宣布啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東運行，國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸民眾都有利。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，前總統馬英九10日與中共總書記習近平進行「馬習二會」，當時外界有些觀察認為，「馬習二會」能改善兩岸關係，但中國仍在今天宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行。

林穎佑分析，「這是一個蠻強力直接的訊號」，代表即便兩岸今天有溝通管道，中共在對付台灣及治理權上如何調整，都是持續在進行。

林穎佑指出，過去兩岸對M503航路的W122、W123銜接線均有默契，但現在是啟用銜接線無須台灣同意，且國際民航組織（ICAO）亦同意，顯示中共利用國際政治力量，來打破國際對台海現狀認知，走向中共想要的「一中」。

針對軍事層面的影響，林穎佑說明，過去擔心M503航路問題，在於透過客機可進行「木馬屠城」，或是以客機掩護戰機等疑慮。不過，現在的狀況不是軍事，而是中共正透過政治和國際外交來壓迫台灣。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲強調，M503航路距離海峽中線僅約7公里，且大陸民航機自W122與W123航路由西往東接M503航路時，只要民航機往北或往南時的轉向半徑稍大，航機就很容易會越過海峽中線。

揭仲提到，台灣在海峽中線以東、緊貼海峽中線的空域劃設4個限航區，作為空軍戰機監控海峽中線空域的待命區和應變區，中共在取消M503航路飛行偏置措施後，又啟用W122與W123航路由西向東銜接M503航路，由於M503航路離海峽中線與台灣在中線以東的限航區極為接近，恐讓大陸民航機越過中線，甚至進入海峽中線以東限航區的機率明顯增加。

揭仲認為，中共此舉是要徹底抹去對海峽中線的默契，壓縮台灣的空防縱深及預警時間，也形同用技術手段，否定台灣依照自身法律所劃設的限航區，具有法律戰意味。（編輯：張若瑤）1130419