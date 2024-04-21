布林肯將訪中 美方：台灣議題需要直接溝通

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（中央社台北21日電）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國。美國之音報導，美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）表示，台灣議題敏感尤其需要直接溝通。

美國政治新聞網Politico近日指出，布林肯預計4月23日啟程對中國進行4天訪問，中國外交部18日對布林肯的訪問表示歡迎，但沒有提到日期。

有美國國務院高階官員表示，布林肯訪中期間將當面要求北京勿在新總統賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯出口武器。

美國之音20日報導，布林肯預計很快就會訪問中國。在台灣新總統就任前，布林肯與中方在台灣議題上會如何對話引人注意，對此，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格表示，北京幾乎每一次高層互動時都會提出台灣議題。

羅森伯格19日出席美國外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）一場紀念「台灣關係法」立法45週年的視訊會議，美國之音提問布林肯在台灣新總統賴清德上任前訪問中國，他會如何與中方討論台灣議題？

羅森伯格說，維繫華盛頓與北京開放的溝通管道是拜登政府管理與中國整體競爭做法的要素，這是為確保雙方的競爭不會演變為衝突。

她指出，「當然在特別敏感或我們有重大分歧的領域上更是重要，而台灣自然是北京在幾乎每一次高級別互動時都會提出的議題」。

羅森伯格說，美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與習近平主席在加州會面後，雙方能有那些開放溝通管道非常重要，現在與北京的外交管道外，也重啟軍事溝通管道，這都是要確保雙方對另一方的意圖沒有任何誤解。

她提到，美國一直都對北京非常清楚的表示，我們的政策沒有改變，它依舊是有連貫性的。它也會繼續保持一致。「要能夠真正傳遞直接的訊息非常重要，我預期我們將見到這種做法持續下去」。

關於台海兩岸對話，羅森伯格說，美國一直是支持的立場。但當然大家都知道，北京持續對這種對話設下某種前提，但美國會繼續鼓勵對話的舉行。

她表示，我們認為這對兩岸的和平穩定是一件好事。賴清德1月在他的勝選演說中提到，從對抗走向對話，所以賴當然表達了興趣。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130421