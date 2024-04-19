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索羅門群島馬萊塔省長連任敗選 中國擴張勢力觸礁

2024/4/19 11:16（4/19 11:51 更新）
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索羅門群島4月17日舉行全國大選。（中央社製圖）
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（中央社索羅門首都荷尼阿拉19日綜合外電報導）中國在索羅門群島建立影響力的努力今天遇到重大障礙，馬萊塔省（Malaita）親近中國的省長芬尼（Martin Fini）在全國選舉中落敗。

法新社報導，根據索羅門群島選舉委員會，監看中國在馬萊塔省影響力迅速擴張的芬尼尋求連任失利。馬萊塔省是索羅門群島人口最多的省。

中國在索羅門群島其他地區擴大影響力時，馬萊塔省卻反其道而行，多年來拒絕接受中國的援助或投資。

但芬尼在2023年接替受歡迎的蘇達尼（Daniel Suidani）就任省長後，情況發生了變化。

芬尼最近與中國江蘇省簽署諒解備忘錄，但他未能連任，讓這項協議的前途未卜。

中國駐索羅門群島大使館曾讚揚芬尼對中國的「堅定支持」，並承諾為索羅門群島鋪設新公路，提供更好的網路。

擔心中國出錢有一天可能會帶來附帶條件，蘇達尼是少數拒絕兌現中國支票的地方領導人之一。

蘇達尼說，他現在將尋求再度擔任馬萊塔省長，表示芬尼追求與中國建立更密切的關係導致他無法連任。

他今天告訴法新社：「馬萊塔省人民不同意過去12個月執政政府做的事情，包括與中國江蘇省建立關係，所有這些事情造就這一切。」

過去蘇達尼的省政府十分擔心中國的影響力，因此擋下中國電信巨擘華為在島上建造迫切需要的行動通訊基地台。

本週稍早選舉開始時，蘇達尼表示：「這是非常令人擔憂的事情，即（中國共產黨）對這個國家的影響力。」

2023年初，蘇達尼在不信任投票中遭罷黜省長職位。他長期以來懷疑中國在幕後運作，策劃讓他下台。

索羅門群島目前仍在計算地方和全國選舉的選票。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130419

#中國
#索羅門群島
#蘇達尼
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