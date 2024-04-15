索羅門群島大選將登場 反對派領袖指控中共介選

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（中央社荷尼阿拉15日綜合外電報導）太平洋國家索羅門群島（Solomon Islands）即將於17日舉行大選，反對派領袖蘇達尼今天接受法新社訪問時表示，中國對索羅門群島的控制力日益擴大，「讓人擔憂」。

蘇達尼（Daniel Suidani）接受法新社獨家訪問時表示：「過去5年中國參與了很多事，現階段確實令人擔憂。」

蘇達尼表示，北京對索羅門群島民主的侵蝕性影響讓他不安。

蘇達尼指控中國共產黨在幕後運作，協助親北京成員留在國會。

蘇達尼說：「中國共產黨在本國的影響力，令人十心擔憂。」

在總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）領導下，索羅門群島熱情擁抱中國，兩國於2022年簽定一項隱晦的安全協議。

蘇嘉瓦瑞執政的5年間，大量中國援助和投資湧入索羅門群島，這位69歲的總理誓言，如果17日能取得連任，將進一步深化與中國的關係。

曾任馬萊塔省（Malaita）省長的蘇達尼擔心金援有天會有附帶條件，他是少數拒絕兌現中國支票的省級領導人之一。

蘇嘉瓦瑞多次否認中國對索羅門群島造成威脅，還說美國和澳洲不應干涉索羅門群島事務。

索羅門群島是世上最低度開發的國家之一，蘇嘉瓦瑞堅信其繁榮之路取決於北京，但主要競爭對手對他與中國的協議抱持懷疑態度，並表示願意與傳統安全夥伴澳洲和美國重建關係。

蘇達尼表示：「2024年這場選舉對索羅門群島非常關鍵。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130415