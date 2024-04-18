索羅門大選 美中互指企圖干預選舉

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（中央社台北18日電）索羅門群島近日舉行與中國簽訂安全協議後的首場全國大選，中國環球時報報導，指美國打著民主的幌子干預選舉，藉此對抗中國在索國的影響力。美國駐索國大使則反駁有媒體發布虛假訊息。

太平洋國家索羅門群島（Solomon Islands）17日舉行選舉，目前未有結果。此次選民將對索國是否應該提升與中國的雙邊關係進行選擇，結果很有可能重塑區域安全版圖。

中國環球時報今天報導，西方國家對索羅門群島此次選舉不僅非常關注，而且想方設法，甚至用抹黑等手段企圖影響選民。

報導表示，如法新社引述一名反對派領導人表示，中國對索國「日益增長的影響力和控制力令人震驚」，「可能會進一步鞏固北京在該地區的立足點」。

中國華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘接受環球時報訪問時表示，由於索國的地理條件，不排除長達一至兩週的計票期間可能發生一些風波，或者一些勢力在選舉結果公布後炒作「選舉不透明」等議題。

他表示，整體來看，索國的安全局勢是可控，中國與索國的警務合作幫助提升該國的警務能力，這從去年11月在索國順利舉行的太平洋運動會上就可見一斑。

環球時報15日引述俄羅斯衛星通訊社近日發布文章稱，美國國際開發總署（USAID）可能試圖透過「民主促進」活動影響選舉結果，以對抗中國在該地區的影響力。

報導引述聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳表示，早在半年前就有關於美國動員派遣「和平隊」及非政府組織在索國選舉前，發動一場所謂的「和平革命」，透過大選來推倒及阻撓索國政府。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國不能容忍南太平洋國家與中國發展平等互惠的關係，也無法接受南太平洋國家的自主發展。相反，美國打著民主的幌子干預，最終目是把這些國家變成其附屬國。

美國駐索羅門群島、巴布亞紐幾內亞及萬那杜大使耶斯蒂霍克（Ann Marie Yastishock）15日則表示，最近有媒體作出公然誤導的說法，指美國介入索國的事務，及美國國際開發總署參與索國的選舉。

耶斯蒂霍克表示，任何類似的指控都是絕對錯誤，有損美國政府對索國和世界其他地方自由、公平選舉的支持。

她並指，這些來自可疑來源和管道的誤導性和虛假說法，只能被視為虛假訊息，試圖損害美國與索國的長期夥伴關係和兩國人民之間的友誼。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130418