中國寫作不自由 107名作家身陷囹圄位居世界第一

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（中央社台北3日電）美國筆會最新發布的年度寫作自由指數，去年全球共有至少339名作家身陷囹圄，其中中國總共囚禁了107名作家，連續第5年名列全球第一。調查指出，被中國關押的作家，多數僅是批評官方政策或評論政經情勢。

總部設在美國紐約的美國筆會（PEN America），於當地時間1日發布了「2023年全球寫作自由度報告」（Freedom to Write Index 2023）。

根據這份報告，2023年全球33個國家共有339名作家遭到監禁，創下這個調查進行了5年來的新高。此外，至少有在88個國家的923名作家面臨各種威脅。

以國家區分，2023年，中國總共監禁了107名作家，連續5年名列全球第一，同時也是首度超越100人。排名其後的伊朗則囚禁了49人，沙烏地阿拉伯與越南同樣囚禁了19人。

報告分析了在中國被關押的107名作家，其中有50人僅是在網路上批評官方政策，或發表政治、經濟相關言論、表達支持民主觀點的「網路評論者」，便被以「尋釁滋事」這類模棱兩可的罪名定罪。

此外，有一些維吾爾作家以「分裂國家」罪名被捕。在香港的一些作家，從2023年開始面臨「國安法」的壓力。

有一些被中國長期監禁的作家在監獄中面臨健康問題，例如今年2月被判死緩的澳籍華裔作家楊恆均，罹患了腎臟方面的疾病。

美國筆會/芭比寫作自由中心（PEN/Barbey Freedom to Write Center）主任甘索茲（Liesl Gerntholtz）指出，囚禁作家不僅僅是壓制了一個人的聲音，而是對每個人的言論自由和人權的侵犯，侵犯言論自由也常常導致其他方面人權的惡化，為專制國家扼殺人權的行為清除障礙，「這就是為什麼我們必須公開反對囚禁作家與壓制言論的原因。」

美國筆會表示，希望透過這份報告引起外界對於這些作家的關注，並試圖提供保護，促使他們能更快獲釋。同時，希望能藉由數據分析、案例資料庫與倡議，加速建立一個強而有力的國際框架，保護面臨高度風險的作家。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130503