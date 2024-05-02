禁任中共黨政軍職務 陸委會增列孔子學院等單位

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（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、孔子學院、中華全國青年聯合會等政治性機關（構）、團體，修正內容於今天發布生效。

大陸委員會（陸委會）今天透過新聞稿表示，國人不得擔任公告禁止的中共黨政軍組織職務或成為其成員，法源起於台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條第2項規定，違者依第90條處罰；禁止公告於2004年訂定。

陸委會指出，中共近年歷經多次重大組織調整，禁止公告發布迄今20年未修正，難以精確對應中共黨政軍組織現狀，於是會商各主管機關後推動禁止公告附件修正，完成相關法制作業程序，經行政院核定後發布。

修正重點包括針對中共黨務、軍事、行政組織等現行架構，調整禁止公告內容；增訂海協會、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會、孔子學院等單位，也將其所屬機構、事業單位、團體、辦事處、分支機構等納入規範。

考量中共政治體制特殊，時有組織結構、名稱變動情形，為了避免中共刻意迴避規範，亦將涉及國家認同或基本忠誠度、對台統戰工作，或有妨害國家安全或利益疑慮的中共黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體均納入規範。

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陸委會表示，這次禁止公告修正是因應中共黨政軍系統現行架構做出調整，明確列舉相關組織內涵，以求精確對應實際現狀，防止中共對台統戰、滲透分化，維護台灣的安全與安定。

陸委會強調，中共企圖消滅中華民國主權，迄今不放棄武力犯台，嚴重威脅國家安全及社會安定；兩岸政經體制存在一定差異，提醒民眾赴陸就業應謹慎評估相關風險，留意、遵守兩岸條例規定，避免擔任恐危害國家安全或利益的職務。（編輯：唐佩君）1130502