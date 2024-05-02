禁任中共黨政軍職務 海基會：會對民眾多加說明

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（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海協會、孔子學院等單位。海基會今天表示，會對往返兩岸民眾多加說明，以免民眾由於不夠了解，誤觸了法令。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，持續關注大陸委員會（陸委會）相關公告內容，會對往返兩岸民眾多加說明，以免民眾由於不夠了解、不夠理解誤觸了法令，對民眾說清楚政府的政策與政策內涵，這是海基會的角色。

陸委會今天透過新聞稿表示，修正禁止國人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、孔子學院、中華全國青年聯合會等政治性機關（構）、團體，修正內容於今天發布生效。

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陸委會指出，中共近年歷經多次重大組織調整，禁止公告發布迄今20年未修正，難以精確對應中共黨政軍組織現狀，於是會商各主管機關後推動禁止公告附件修正，完成相關法制作業程序，經行政院核定後發布。

陸委會強調，中共企圖消滅中華民國主權，迄今不放棄武力犯台，嚴重威脅國家安全及社會安定；兩岸政經體制存在一定差異，提醒民眾赴陸就業應謹慎評估相關風險，留意、遵守兩岸條例規定，避免擔任恐危害國家安全或利益的職務。（編輯：曹宇帆）1130502