中共緊縮國安尺度 海基會：會對民眾多加說明風險

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（中央社記者李雅雯台北2日電）中共當局修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體，新制於1日生效。海基會表示，會對民眾加以說明與提醒相關可能的風險。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她在會中作上述表示。

關於中共當局修正「保守國家秘密法」恐為民眾帶來的風險，蔡孟君指出，會對民眾加以說明與提醒相關可能的風險，陸委會對外說明的重點，海基會也會對民眾多加提醒。

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大陸委員會（陸委會）4月30日透過新聞稿指出，中共新版「保守國家秘密法」擴大「國家秘密」定義與保密主體，法條內容模糊，具備高度不確定性。中共法治長期不透明，恐使民眾觸法風險大增，呼籲民眾務必慎思赴陸必要性。

陸委會呼籲，若非必要，建議暫勿前往中國大陸；倘若確實有赴陸需求，出發前可參考陸委會所提「對有需要前往大陸國人幾點提醒與建議」，另可在「國人赴大陸地區動態登錄」系統完成登錄，必要時可獲得政府適時協助。（編輯：邱國強）1130502