0414-0420一週大事

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一週大事關注焦點：伊朗以色列衝突／李顯龍將卸任／特斯拉將全球裁員／索羅門群島大選／新內閣人事／台股崩跌／黃曙光辭潛艦國造召集人／中國啟用W122及W123航線

國外新聞

★以色列低調證實空襲伊朗 三方沉默避免衝突升級

伊朗為了報復以色列1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊，13日首度直接攻擊以色列本土，發射超過300個無人機和飛彈，絕大多數遭到以方攔截。19日伊朗中部伊斯法罕省西北邊的謝卡里空軍基地傳出爆炸，不願具名的以色列官員證實是以軍報復空襲，意在表明以色列有能力打擊伊朗境內。

★新加坡總理李顯龍5/15卸任 交棒副總理黃循財

新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財長黃循財，由他擔任新加坡第4任總理，也代表新加坡李家天下告一段落。黃循財性格低調沉穩、親和力十足，在疫情期間帶領新加坡抗疫有成，各方都期待他如何帶領新加坡走出家族政治，開啟新篇章。

新加坡副總理兼財政部長黃循財5月15日將接任總理。（圖取自facebook.com/LawrenceWongST）

★美眾院20日表決援以色列烏克蘭台灣法案 牽動TikTok命運

美國聯邦眾議院將在美國時間20日進行攸關烏克蘭、以色列和台灣等重大對外援助計畫的表決，法案中還有一項條款將迫使TikTok脫離中國母公司字節跳動，否則將在美國面臨全國性禁令。白宮19日在聲明中表示「強力支持」這次的立法，且一旦國會兩院通過法案，美國總統拜登將立即簽署。

★特斯拉擬全球裁員逾10% 估1.4萬人捲舖蓋

美國電動車大廠特斯拉設法因應電動車需求放緩之際，執行長馬斯克透過電子郵件通知員工，特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，理由是職能重疊及降低成本的必要性。特斯拉去年底有14萬473名員工，估計將有超過1萬4000人被解雇。

★美同意自西非尼日撤軍 放棄重要無人機基地

法新社報導，美國副國務卿康貝爾在華府與尼日軍政府的總理柴尼會談後，在19日同意將駐防於尼日的1000多名美軍撤走。報導指出，美國在尼日有重要無人機基地，撤軍猶如在西非受挫，此舉實際也代表俄羅斯獲得新的區域利益。

★索羅門群島大選 親中總理預計保住席位

太平洋國家索羅門群島17日舉行大選，根據官方統計，總理蘇嘉瓦瑞保住席位，先前他矢言一旦連任掌權，將深化與北京的關係。至於親近中國的馬萊塔省長芬尼在全國選舉中落敗，顯示中國在索羅門群島建立影響力的努力遇到重大障礙。這次大選要選出50位國會議員，新當選的議員接著於選後表決推派總理。

★哥本哈根地標舊證券交易所大火 標誌性尖塔倒塌

丹麥首都哥本哈根的地標之一、具有400年歷史的舊證券交易所16日發生大火，導致「4龍纏尾」螺旋尖塔坍塌，火災發生後2天，大片磚造外牆倒塌，大門周邊牆面的頂部也有一部分落地，所幸無人受傷。

丹麥哥本哈根舊證券交易所16日發生大火，標誌性尖塔遭大火吞沒。（Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via 路透社）

★杜拜暴雨種雲技術被指禍首 專家反駁：忽略氣候變遷因素

阿拉伯聯合大公國近日暴雨成災，尤其16日降下高達254毫米雨量，相當於2年的降雨量，杜拜公路系統因洪水堵塞，班機也持續出現延誤和轉往其他機場的情況。有人歸咎於種雲增雨，氣象學家解釋，種雲技術可能有助降雨，但無法製造大雨或洪患等級的暴雨，這種極端降雨符合世界對人為氣候變遷的預期。

★北京半馬放水事件調查出爐 何杰及3非洲選手成績取消獎項追回

14日舉行的北京半馬賽，中國選手何杰在3名非洲選手疑似放水下奪冠引發質疑，隨後更傳出3名非洲選手是「領跑員」而非「跑者」。北京半馬組委會19日公布調查結果，取消中國選手何杰與3名非洲選手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金。

★英國潮牌Superdry人氣不再 股價跌逾9成擬下市重整

英國潮牌Superdry過去曾是年輕人喜愛的流行品牌，然而後來人氣不再，加上資金緊絀，公司陷入困境，Superdry在16日表示，公司擬從倫敦證券交易所下市重整，避免破產。過去一年來，Superdry股價累計跌幅已逾9成

國內新聞

★卓榮泰第3、4波內閣人事 郭智輝掌經濟部 劉鏡清國發會 彭啟明環境部長

內定行政院長卓榮泰16日、19日接連公布第3波及第4波內閣人事，包括經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國科會主委吳誠文、國發會主委劉鏡清、金管會主委彭金隆、工程會主委陳金德、環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、勞動部長何佩珊、客委會主委古秀妃、原民會主委曾智勇。

內定行政院長卓榮泰（左3）19日在台北主持記者會，與新任環境部長彭啟明（左）、衛福部長邱泰源（左2）、勞動部長何佩珊（右3）、客委會主委古秀妃（右2）以及原民會主委曾智勇（右）合影。中央社記者徐肇昌攝 113年4月19日

★台股崩跌774點市值蒸發2.46兆 寫單日最大跌點等5紀錄

受台積電法說行情失靈、中東情勢恐升溫多重利空夾擊下，台股19日開盤就摜破2萬點大關，開低走低，盤中指數「一瀉千點」，終場指數重挫774.08點，收在19527.12點，市值蒸發2.46兆，寫下單日最大跌點、單日盤中第2大跌點、單日蒸發市值最大、單日成交量次高、外資賣超金額次高等5大紀錄。

★台積電未調高資本支出、第2季營收估季增6% 法說會重點一覽

台積電18日舉行法人說明會，在3奈米及5奈米先進製程需求強勁帶動下，台積電預期第2季營收將達196億至204億美元，以中間值計將季增6%，台積電也持續看好今年營運可望逐季成長，全年美元營收成長目標維持不變，將成長21%至26%。不過法說會未宣布調高資本支出，市場期待落空。

★中國啟用W122、W123航路 學者：壓縮台灣空防縱深預警時間

中國民航局19日宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是為了緩解有關地區航班增長壓力，減少航班延誤；交通部民航局認為會嚴重影響飛安，並對中國未經協商的片面措施表達嚴正抗議。專家學者指出，中共此舉是要壓縮台灣的空防縱深及預警時間。

中國民航局1月30日公布，2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。（中央社製圖）

★黃曙光請辭潛艦國造召集人：身心俱疲 勿再打擊軍人名譽士氣

國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光16日晚間發布聲明證實已向總統蔡英文請辭，黃曙光表示，在執行潛艦國造案期間，他承受不實指控與嚴重毀謗及攻訐，無法忍受有心人士打擊詆譭軍人名譽與士氣，會請辭是因個人身心俱疲，與他人無關，更無關任何政治因素。

★北檢起訴涉虐死男童劉姓保母姊妹 另案偵辦兒盟社工

台北市1歲男童涉嫌遭保母虐死，引發關注，台北地檢署18日偵查終結，依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴姊妹檔。另外，兒福聯盟陳姓女社工涉犯過失致死、偽造文書罪嫌部分，另案偵辦中

★立院三讀 道路固定設施妨礙行人通行最高可罰15萬

立法院會16日三讀通過行人交通安全設施條例，這是第11屆立法院首部三讀通過的法案。條文規範中央及地方應訂定行人交通安全推動及改善計畫，地方政府如果查有妨礙行人通行的固定設施，未在期限內改善、拆除者，最高可罰新台幣15萬元。

★藏壽司疑食物中毒案3患者諾羅陽性 全台稽查23家不合格

藏壽司10天內發生4起疑似食物中毒，且有3名患者檢出諾羅病毒陽性，食藥署稽查藏壽司全國55家分店，其中合格32家、限期改正21家、暫停作業2家。另外，疾管署表示，近4週腹瀉群聚通報案件增加，發生場所以餐飲、旅宿業最多，檢出病原諾羅病毒占8成。

★天王星大樓拆除完成 工程人員重機具一字排開向罹難者致意

花蓮市天王星大樓因強震傾斜，住戶康老師罹難。大樓歷經半個月的拆除作業，17日現場已夷為平地，只剩收尾工作，工程人員將怪手、大鋼牙、震碎機等重機械朝著天王星大樓位置一字排開，向罹難者致意。

工程人員17日將怪手等重機械朝著天王星大樓位置一字排開，向罹難者致意。中央社記者張祈攝 113年4月17日

★巴黎奧運機會渺茫 李智凱自認燃燒殆盡時候到了

台灣「鞍馬王子」李智凱19日在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽放手一搏，決賽以總分15.400排在第2，確定無緣提前搶下奧運門票。李智凱對評審的給分感到不服氣，他也無奈表示，自己已經燃燒殆盡，仍沒能搶下資格，或許是時候已經到了。