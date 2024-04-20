索羅門群島大選 親中總理保住席位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社荷尼阿拉20日綜合外電報導）太平洋國家索羅門群島17日舉行大選，根據官方統計，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）保住席位，為這位親中領袖籌組政府鋪路。

法新社報導， 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 各政治領袖今天開始陸續從偏遠的村莊前往首都荷尼阿拉（Honiara）。

69歲的蘇嘉瓦瑞是中國在南太平洋最忠誠的盟友之一，先前矢言一旦連任掌權，將深化與北京的關係。他很快將前往荷尼阿拉，他的團隊將在當地與其他國會議員展開閉門談判，爭取組建執政聯盟。

這場大選被標榜為索國一個世代中最重要的選舉，部分被視為一場決定中國在索國地位的公投。根據官方統計，蘇嘉瓦瑞以259票的領先優勢保住了他把持超過20年的國會席位。

蘇嘉瓦瑞2019年擔任總理後與台灣斷絕長年的邦交，主張深化與北京的關係。這個決定在一定程度上助長了2021年底爆發的大規模反政府暴亂。憤怒的民眾當時試圖闖入國會、在荷尼阿拉的中國城一帶縱火，並企圖燒毀蘇嘉瓦瑞的寓所，不少店家也遭到打劫。

蘇嘉瓦瑞看重2022年與中國的安全協議，中國據此派警隊輪駐索羅門群島。

美國積極制衡中國在太平洋地區勢力。美國昨天表示，美方「已準備好持續與索羅門群島當選的領袖及人民密切合作」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布的聲明並未提到蘇嘉瓦瑞，而是祝賀索國進行了一場「井然有序且有效率的選舉」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130420