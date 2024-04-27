0421-0427一週大事

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一週大事關注焦點：布林肯會習近平／美校園反戰示威／TikTok在美禁令／聖嬰現象加劇酷熱／花蓮地震不斷／國安人事／公然侮辱罪合憲／綜所稅申報

國際新聞

★布林肯會習近平 關切台海和平、中國破壞南海穩定

美國國務卿布林肯的中國行26日落幕，期間會見中國領導人習近平、外交部長王毅等。布林肯強調維護台海和平穩定的重要性，對中國在南海破壞穩定的行為表示憂心，並關切香港民主制度受侵蝕、中國於新疆及西藏侵犯人權行徑。

★拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

美國總統拜登24日將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新的援助給烏克蘭。這項總額950億美元的法案也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。

★日銀維持利率不變 日圓兌美元創34年新低

日本中央銀行日本銀行26日宣布，將維持主要利率不變，同時上修通貨膨脹預期。日圓兌美元貶至34年來新低點，報156.14日圓兌1美元。於此同時，新台幣匯率止貶回升，一貶一升之下，哈日族迎來換匯超甜價格，26日日圓現鈔賣出價一度下探0.2121元，改寫波段新低。

★2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著

斯德哥爾摩國際和平研究所最新報告顯示，全球2023年軍事支出達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高。歐洲、中東和亞洲漲幅尤其顯著，全球軍事支出前5大國依序為美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯。

★美校園反戰示威蔓延50校近600人被捕 抗議潮前因後果一次看

位於華府的喬治華盛頓大學學生25日加入挺巴勒斯坦行列，在校園靜坐紮營，呼籲校方表明立場，正視加薩慘況。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 113年4月26日

過去一週，美國學生針對加薩戰爭的抗議行動愈演愈烈、遍地開花，全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威，截至26日近600名示威者被捕，情勢不見降溫。有學者呼籲慎用軍警力量避免流血，學者並強調，大學校院行政人員的目標應是同時確保學生安全與公民參與。

★歐洲議會通過禁強迫勞動產品法 新疆太陽能板受關注

歐洲議會23日通過禁止銷售強迫勞動產品的法案，某項產品一旦被認定在製造供應鏈的任何環節有存在強迫勞動情形，將被逐出歐盟市場。該法勢必將衝擊歐中關係，尤其歐盟自中國進口太陽能板多來自新疆，使法案落實受關注。

★聖嬰現象加劇極端酷熱 泰國今年已30人中暑喪生、菲律賓人喊熱到無法呼吸

4月通常是泰國和其他東南亞國家1年中最熱的月份，但今年的聖嬰現象加劇了這種情況。菲律賓當局24日發布高溫警報提醒民眾減少在戶外的時間，泰國政府則於25日就酷熱高溫再次發出警告，並稱今年已有至少30人因中暑喪生。

★美中新歡 智利港口旁達阿里納擁地緣政治與南極洲勘探地利

智利的旁達阿里納地處偏遠的南美洲極南端。（中央社製圖）

智利的旁達阿里納地處偏遠的南美洲極南端，但卻成為令人難以置信的全球航運熱點，如今是跨越拉丁美洲和加勒比海地區幾個日益重要的海港之一。這個地區的地緣政治影響力和南極洲的勘探潛力，正吸引全球大國競相在此擴大各自的勢力。

★TikTok在美禁令倒數 可能買主、未來走向一次看懂

美國總統拜登24日簽署包裹法案，包括給予「字節跳動」270天的期限來出售TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺。TikTok執行長周受資強調他們「哪都不會去」，有信心會贏得法律戰。法新社整理TikTok未來可能的走向，甲骨文公司可能會再次嘗試買下TikTok。

★威尼斯徵入城費首日1.5萬人買票 市長力挺、居民抗議

威尼斯今年將試辦29天收取入城費計畫，創全球首例。旅客到威尼斯進行一日遊必須購買價格5歐元（約新台幣175元）的門票。旅遊威尼斯經驗長達50多年的法國遊客說：「我認為這很好，因為這或許會減少威尼斯的遊客數量。」但一些居民對此強烈反彈。

國內新聞

★國安人事顧立雄接國防部長 吳釗燮掌國安會、林佳龍任外交部長

總統當選人賴清德25日公布新任內閣與國安人事，國安會秘書長顧立雄接任國防部長，落實文人領軍。外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍轉任外交部長。賴清德強調，國安團隊有3特色，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。

★403地震後頻餘震引憂 氣象署：對比921餘震趨勢沒明顯異常

403地震後餘震不斷，27日凌晨再度出現規模6以上餘震。對此，中央氣象署表示，403地震的餘震序列與過去921地震相比，沒有太過異常的程度，不排除接下來還有規模6以上餘震發生的可能性。至於為何強震的都發生在晚間，氣象署說，相對偏巧合，像這次403主震也不是在晚上而是在早上。

★綜所稅申報5月開跑 基本生活費免稅伙食費調升等5變革一次看

綜所稅670萬申報戶注意，今年5月報稅適用的基本生活費調高新台幣6000元，免稅伙食費調增，減稅利多齊發；同時，2023年起成年年齡下修為18歲，專家提醒「轉大人」的民眾獨立分戶申報可能有節稅空間。

★鋒面挹注全台水庫1.2億噸 中部進帳最多有助稻作灌溉

鋒面來襲，4月22至26日全台水庫降雨效益估達1.2億噸，中部水庫進補最多，累計高達7400萬噸。水利署表示，這波降雨非常關鍵，除挹注水庫集水區，平地降雨也有助一期稻作灌溉，降低枯水期風險。

★AI族群帶頭強攻 台股大漲532點收復2萬點大關

台股歷經19日黑色星期五，盤中暴跌千點，終場大跌774.08點，寫歷史最大單日跌點紀錄，當天指數收在19527.12點；但只花4個交易日，台股24日成功收復2萬點大關，成交值新台幣4275.63億元。台經院25日上修台灣2024年經濟成長率至3.29%，較1月預測增加0.14個百分點，主因人工智慧（AI）商機帶動出口增長，出口成長率預測上修至7.55%。另外考量電價調漲，且近期國際機構預測國際油價略高於預測，可能形成較高的通膨預期，消費者物價上漲率（CPI）也上修至2.13%。

★厭惡台電被當政治工具 王耀庭接受慰留：無所懼負責

台電總經理王耀庭22日宣布接受慰留，他提到，知道接受慰留會有酸言酸語，但在台電工作36年至今，就是要保護台電員工，因此無所畏懼，要在這裡繼續為台電負責。王耀庭也強調，非常厭惡台電被當成政治工具操作，並細數台電長年所遭遇的瓶頸，包含電廠、變電所建設受阻等，從發電、輸電到配電的困難。

★死刑釋憲案 人權會指死刑無嚇阻作用 犯保協會主張尊重民意反廢死

死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。鑑定機關國家人權委員會代表說，死刑制度侵害人權應廢除；犯保協會代表則說，歷次重大命案衍伸人權立法，應尊重8成民意反對廢死。法務部主張死刑合憲，強調死刑不違反生命權保障、不侵犯人性尊嚴且非酷刑。37名死囚聲請釋憲，認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則。

★公然侮辱罪合憲但限縮範圍 憲法法庭：故意貶損他人名譽才構成

憲法法庭26日宣布，公然侮辱罪合憲，但限縮其適用範圍，僅針對故意貶損他人社會名譽或名譽人格，且超出一般人可合理忍受範圍，而非有益於公共事務思辯的情形。此判決強調，不是所有負面或粗俗言論都構成公然侮辱，需考量言論的脈絡、表達者與受害者的關係等因素。

★阿里山林鐵7/1全線通車 施工團隊15年歷險修復克服挑戰

阿里山林鐵42號隧道多年前因颱風受損，工程人員指出，修復隧道困難很多，包含高山物資運輸不易，山區濕度高又溫差大，且人力難找，又因俄烏戰爭導致乳膠炸藥短缺，改用水膠炸藥而使進度變慢。中央社記者楊淑閔攝 113年4月21日

阿里山林鐵2009年受到莫拉克颱風重創，經施工團隊15年來克服各種挑戰進行修復，預計7月1日全線通車，從嘉義火車站直達阿里山車站。此次通車將讓旅客可一路欣賞沿途的文史古蹟與自然景觀，享受森林療癒之旅。阿里山林業鐵路自開通以來已超過百年，見證當地林業的興衰，並在農業部的規劃下轉型為森林遊憩與文化旅遊地，成為國寶級文化資產。

★唐嘉鴻體操世界盃杜哈站摘金 獲奧運門票將增動作難度拚奪牌

台灣男子體操選手唐嘉鴻21日參加體操世界盃杜哈站單槓決賽，儘管表現有瑕疵，但以15.133分摘金，確定提前獲得巴黎奧運單槓參賽資格。教練翁士航表示，未來將考慮提升難度至6.8，以增加奪金機會，但也會審慎評估提升難度的可能性，以確保選手安全。